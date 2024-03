Carlos Latre asegura que le encantaría trabajar con Bárbara Rey

Este jueves conocíamos que Bárbara Rey ha pactado con la Fiscalía de Madrid una condena de dos años de cárcel en el juicio celebrado ayer tras reconocer que cometió un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para evitar pagar 143.902,24 euros a Hacienda. Una noticia que ella misma nos confirmaba horas más tarde cuando le otorgaban el premio 'Mantilla del Año de Honor' en la XVI edición de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella. En el día de ayer también pudimos hablar con Carlos Latre y lo cierto es que nos llamó especialmente la atención su confesión sobre la vedette... y es que se rendía al talento oculto y desconocido de Bárbara: "Además de ser fantástica, es una súper imitadora, hace unas voces divertidísimas, imita muy bien, es más, algún día tendríamos que hacer alguna cosita juntos, porque es fantástica". De hecho, el humorista nos confesaba que "la he visto imitar a la duquesa de alba, ha imitado a Sara Montiel, a un montón de personajes, de verdad, muy bien, muy bien, es buenísima, de verdad". Por último, le preguntábamos por los problemas judiciales en los que ha estado inmersa la vedette y nos comentaba que no ha estado al tanto, pero sí del nuevo proyecto de Ángel Cristo Jr a quien no descarta imitar: "Todos los que salían en los grandes realities, yo los hacía, con lo cual me encantaría volver un poco a esa dinámica, ¿no? De personaje diario, a mí es lo que más me pone".