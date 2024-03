Boric afirma en el acto del 8M que Chile seguirá avanzando por los derechos de las mujeres

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este viernes que el país seguirá "avanzando por los derechos y la igualdad de las mujeres", en el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer realizado en La Pintana, en la periferia de Santiago.

Acompañado por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que arribó al país suramericano en la noche del jueves, Boric agregó: "El Gobierno y yo en particular, no solo no somos los protagonistas de estas luchas. Si estamos avanzando acá es gracias a las organizaciones de mujeres".

El mandatario chileno subrayó particularmente la aprobación de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que aún no es publicada en el Diario Oficial tras un recurso que congresistas de derecha presentaron ante el Tribunal Constitucional.

"En el mundo hay movimientos importantes que adquieren fuerza, que nos buscan hacer retroceder, pero nosotros desde acá les decimos que no vamos a retroceder y nos vamos a mantener firmes en seguir avanzando por los derechos y la igualdad de las mujeres en la sociedad", señaló Boric.

"Están en su legítimo derecho de mostrarse tal cual son y nosotros vamos a seguir peleando en todas las instancias para que sea ley", dijo Boric respecto a las acciones de algunos parlamentarios de derecha.

Después de una tramitación de siete años en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Entre otros aspectos, el proyecto pretende mejorar las medidas de protección, dar seguimiento a las víctimas, establecer un sistema de gestión para acompañar a las víctimas durante todo el proceso, y limitar la posibilidad de que los femicidas hereden los bienes y recursos de sus víctimas.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, hizo un repaso por sus casi dos años de gestión al mando de la cartera, que al poco tiempo de iniciarse el Gobierno pasó a ser parte del comité político.

"Este es un logro transversal que demuestra que en nuestra sana y democrática diferencia podemos llegar a acuerdos”, afirmó respecto a la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

"Aún tenemos un gran desafío que hay que resolver: prevenir la violencia de género, detenerla antes de que ocurra (…) Atender y reparar no basta, necesitamos frenar la violencia, hacer retroceder las cifras, porque cuando la violencia contra las mujeres retrocede nuestro país avanza”, agregó la ministra.