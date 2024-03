Biden se dirige al Congreso y pide plantar cara a Putin con armas para Ucrania: "La historia está mirando"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a pedir la aprobación de nuevos fondos de financiación para Ucrania, esta vez directamente ante el Congreso, comparando la situación actual en Europa con la Segunda Guerra Mundial y asegurando que "la historia está observando" las decisiones de Washington ante la "siembra de caos" del presidente ruso, Vladimir Putin. "Más allá del mar, Putin de Rusia está en marcha, invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá. Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin si la apoyamos y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", ha declarado Biden ante los congresistas. En ese sentido, ha pedido "plantar cara a Putin" y aprobar el nuevo paquete de fondos de financiación militar para Ucrania, bloqueado en la Cámara de Representantes por una disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos. "Se lo digo al Congreso, tenemos que plantar cara a Putin. (...) La historia está literalmente mirando. La historia está mirando. Si Estados Unidos se aleja, pondrá a Ucrania en riesgo. Europa estará en riesgo. El mundo libre estará en riesgo. (...) Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es sencillo. No nos alejaremos. No nos doblegaremos", ha expresado el mandatario. Sin embargo, ha aclarado que no está pidiendo militares estadounidenses para Ucrania, y ha prometido que "no hay soldados americanos" ni los habrá. Biden ha comparado su intervención en el Congreso con la realizada en enero de 1941 por parte del entonces presidente Franklin Roosevelt, en la que el mandatario pidió abandonar las políticas aislacionistas por unas de intervención en el continente europeo, que entonces vivía la Segunda Guerra Mundial. "La libertad y la democracia estaban siendo asaltadas en el mundo. Esta noche, vengo a esta misma cámara para dirigirme a la nación. Ahora, somos nosotros los que nos enfrentamos a un momento sin precedentes en la historia. Y sí, mi propósito esta noche es despertar al Congreso. Y alertar al pueblo americano de que éste tampoco es un momento ordinario. Desde el presidente (Abraham) Lincoln y la Guerra Civil, la libertad y la democracia no han estado bajo asalto en casa como lo están hoy. Lo que hace que nuestro momento sea excepcional es la libertad y la democracia que están siendo atacadas tanto en casa como en el extranjero", ha manifestado. BIDEN CRITICA A TRUMP POR SUS COMENTARIOS SOBRE LA OTAN Asimismo, Biden ha criticado al expresidente Donald Trump por sus declaraciones en las que amenazaba con "dejar hacer a Putin lo que quiera" si los países miembros de la OTAN no aumentaban sus presupuestos de defensa. "Un expresidente estadounidense dijo eso, inclinándose ante un líder ruso. Es indignante. Es peligroso. Es inaceptable", ha agregado durante su discurso del Estado de la Nación. Al finalizar el primer bloque de discurso, que ha comenzado con varios minutos de retraso, ha vuelto a celebrar la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN, una alianza militar que se encuentra "más fuerte que nunca".