Washington, 7 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió este jueves a su homólogo ruso, Vladímir Putin, un mensaje durante su discurso sobre el estado de la Unión, afirmando que él no cederá ante sus amenazas a la OTAN y Washington no abandonará a Ucrania.

"Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa", afirmó el mandatario estadounidense ante las dos cámaras del Congreso. EFE

