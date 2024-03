Biden arremete contra los republicanos por el asalto al Capitolio: "No se puede amar al país solo cuando se gana"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha arremetido este jueves durante el discurso del Estado de la Nación contra los republicanos por el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Donald Trump irrumpiera en el edificio para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata en las presidenciales de 2020. "No se puede amar al país solo cuando se gana", ha declarado el mandatario, que ha aprovechado la ocasión para dirigirse a los políticos estadounidenses y pedirles que se unan y defiendan la democracia, recordando su "juramento de defenderse contra todas las amenazas extranjeras y nacionales". En este sentido, ha pedido que aboguen por el respeto a una elecciones libres y justas, recuperando la confianza en las instituciones. "Dejad claro que la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos", ha declarado desde el palco de la Cámara de Representantes, en el edificio del Capitolio. "Mi predecesor y algunos de ustedes intentan enterrar la verdad del 6 de enero. (...) Muchos de ustedes estaban aquí en ese día tan oscuro", ha arremetido el mandatario, después de sostener que "los insurrectos que asaltaron el Capitolio pusieron una daga en la garganta de la democracia estadounidense". Biden ha afirmado que la población estadounidense "vio con sus propios ojos que estos insurrectos no eran patriotas", que simplemente habían acudido para detener la transferencia pacífica del poder y anular la voluntad del pueblo en las urnas. Así, ha argumentado que este hecho, junto a las "mentiras sobre las elecciones" de 2020 y los "complots para robar" los comicios "supusieron "la amenaza más grave" para la democracia estadounidense desde la Guerra Civil. "Pero fracasaron. Estados unidos se mantuvo fuerte y la democracia prevaleció. Pero debemos ser honestos, la amenaza persiste y al democracia debe ser defendida", ha concluido. Biden y su predecesor, Donald Trump, son los dos previsibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tras arrasar en las primaras del 'supermartes', por lo que se repetirá el enfrentamiento electoral entre ambos vivido en los comicios de 2020, en un país polarizado tras el sorprendente triunfo del magnate estadounidense en 2016. Desde entonces, ambas candidaturas han estado marcadas por la avanzada edad de ambos y, sobre todo, por los numerosos procesos judiciales a hombros de Trump. En los últimos meses, la gestión de Biden del conflicto en la Franja de Gaza le ha supuesto numerosas críticas internas.