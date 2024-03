Ayuso premia a la opositora venezolana Machado y tacha de "machista" a Lula por "llamarle llorica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha premiado este viernes en el acto institucional del Ejecutivo regional por el Día Internacional de la Mujer a la fundadora del movimiento Vente Venezuela y candidata de la Plataforma Unitaria en las próximas elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado, y ha cargado contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, por "llamarle llorica". En el acto de entrega, al que ha asistido su hija, Ayuso ha tenido una conversación telemática con la opositora en la que ha destacado el "privilegio" de poder contactar con ella este 8M y ha destacado a la región como el sitio de "todos aquellos sojuzgados por las dictaduras". "Desde esta región capital, la casa de todos los acentos, de la libertad, donde el pueblo venezolano, como todos aquellos que son juzgados por cualquier dictadura tienen su sitio", ha enunciado la mandataria. Ayuso ha destacado que el "régimen dictatorial" de Venezuela ha puesto "todo lo posible para que no haya unas elecciones libres" y que Machado "no pueda ser alternativa". María Corina Machado ha explicado que desde hace "más de 10 años" no puede salir de Venezuela y ha asegurado que la presión sobre ella "sigue creciendo cada día más" y que las amenazas son "cada día más fuertes". "Es evidente que el régimen sabe que el país ha despertado. Toda la base social que alguna vez tuvo el chavismo se ha disuadido, se ha descubierto el colapso y el drama humano que termina siendo el socialismo. Y por eso hoy esta fuerza que nosotros representamos", ha proseguido la política. Ha advertido de que vienen unos "días tremendamente desafiantes y peligrosos" y por eso ha destacado que "más que nunca" necesitan voces como la de la presidenta y como "la de todos los demócratas del mundo confiando en lo que los venezolanos son capaces de hacer". "Hay que confiar en la fuerza ciudadana cuando una nación está decidida. A conquistar su libertad y cuando lo que nos une es el anhelo de tener a nuestros hijos de vuelta en casa, como me lo dicen todas las mujeres, a lo largo y ancho de nuestro país", ha remarcado. CRÍTICAS A LULA Posteriormente, en el discurso de clausura, ha loado a María Corina Machado y ha cargado contra Lula Da Silva por "llamarla llorica" después de que la "dictadura de Maduro anuncie que piensan inhabilitarla". "Apesta a desprecio además de machismo", ha remarcado. El presidente brasileño señalaba el miércoles a Machado que él no pudo presentarse en las elecciones de 2018 en su país y que en vez de "llorar" indicó a otro candidato de su partido. Ayuso ha descrito a Machado como "la que podría ser la primera mujer presidenta de Venezuela, como dicen las encuestas" y llevar "tiempos nuevos de apertura, democracia y libertad", pero "la dictadura de Maduro está vetando esa posibilidad". "El aparato gubernamental que controla el judicial pretende impedirlo. Y esto sucede cuando los gobiernos tienen el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder sin límites comienza a devorar a las instituciones y a no cuidar ni las formas. Todo vale contra la alternancia, la oposición. Y por eso el papel de María Corina Machado es tan importante para todos aquellos que defendemos las democracias liberales en España y en cualquier otro lugar del mundo", ha remarcado la dirigente madrileña.