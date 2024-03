Xi Jinping pide al Ejército estar preparado para conflictos militares en el mar tras el incidente con Filipinas

El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido este jueves a las Fuerzas Armadas del país estar preparadas para conflictos militares en el mar, una solicitud que llega poco después de que se produjera una colisión entre buques chinos y filipinos en aguas en disputa en el mar de China Meridional. El mandatario ha indicado que el objetivo es "proteger los intereses marítimos del país y el desarrollo de la economía marítima" de China y ha recalcado la importancia de crear un "sistema de defensa del ciberespacio" y aumentar las capacidades de "la red de seguridad nacional". Así se ha pronunciado durante el inicio de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional de China, donde ha subrayado la importancia de poner en marcha "capacidades estratégicas en áreas emergentes". Este mismo jueves, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha asegurado que China seguirá defendiendo "de forma legítima" sus derechos en el mar de China Meridional durante una rueda de prensa en el marco de la sesión plenaria. "No se debe permitir a otros abusar de la buena fe. Distorsionar las leyes marítimas no puede ser aceptado", ha aseverado. "Tomaremos medidas justificadas para defender nuestros derechos de acuerdo con la ley y ante provocaciones innecesarias. Vamos a responder con medidas legítimas y apropiadas", ha aclarado antes de señalar a Filipinas y Estados Unidos como responsables del aumento de la tensión en la zona. "Queremos que determinados países de fuera de la región dejen de lado las provocaciones y no sigan provocando más problemas en el mar de China Meridional", ha dicho Wang.