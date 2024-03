Teresa Helbig cumple su sueño de desfilar en París, "una ciudad que pone en valor la moda"

Inmaculada Tapia

París, 7 mar (EFE).- La diseñadora Teresa Helbig cumple su sueño de desfilar en París, donde este jueves ha presentado la colección '1832 Sur Mer' en la Gallerie Joseph, en el bario Le Marais de la ciudad de la luz.

"Es un sueño estar aquí, siempre ha estado en mi imaginario, soy muy francófila. París pone siempre en valor el arte, la cultura y la moda", ha dicho este jueves la diseñadora, momentos antes de comenzar el desfile.

En sus propuestas siempre ha estado presente París, como ya demostró con su colección París-Texas o su fascinación por Jane Birkin, que le ha servido en varias ocasiones de referente.

Es habitual que Teresa Helbig (Barcelona, 1963) presente sus colecciones en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pero en esta ocasión ha decidido volar por libre y encadenar la presentación de su propuesta para el próximo otoño-invierno a la finalización de la semana de la moda parisina.

En esta ocasión, la Galerie Joseph, que en su día fue el Museo Pierre Cardin, ubicado en el barrio Le Marais, en el corazón de París, ha sido el espacio elegido para presentar una extensa propuesta con 57 salidas, que ha supuesto "un esfuerzo monumental".

Un encaje de flores con claveles rojos a la entrada invitaba a pensar que algo muy español se cocía dentro, pero nada más traspasar el patio, las paredes encaladas en blanco y una enorme bandera con los colores de Francia cayendo del techo sobre una montaña de sillas, ruedas de carro y sacos de arena apilados traían a la memoria imágenes reconocibles de la película 'Los miserables'.

Es en la novela del escritor francés Víctor Hugo en la que se inspira Helbig, Premio Nacional de Moda 2023, y a la que da nombre con la fecha y el lugar donde el autor comenzó a escribir la obra.

"Nos sentimos identificados con su instinto de superación, de resilencia, de justicia, de esfuerzo, de lucha", ha señalado la diseñadora, que se confiesa muy satisfecha con el resultado.

Una colección en la que no falta su concepción de la costura con una técnica depurada, en la que se encuentran elementos historicistas como unos bombachos o algunos de los cortes en los vestidos y escotes cuadrados.

Llama la atención un diseño de tres piezas, con el que ha cerrado la colección, confeccionado en una colcha del siglo XVIII que conserva el sello de su procedencia, con un impecable y minucioso bordado floral y de aves.

Microvestidos acolchados, superminifaldas "que revelan nuestro espíritu más canalla", además de abrigos de cuidada sastrería, más largos que nunca, y otros en los que el pelo en espiga imprime un estilo muy actual apto para cualquier combinación en beige, nude o verde, con los que ha tintado piezas lenceras muy sugerentes.

Juega con el charol y el cuero en cazadoras y vestidos, "sin costuras"; brilla con el punto en plata y con un vestido con una guirnalda de delicadas flores en glasilla, el mismo tejido con el que confecciona chalecos con detalles para las balas.

Presentes las minifaldas tableadas y con 'strass', los plisados y el cuero, que esta vez presenta en forma de capa, además de estilizados diseños de tiras entrelazadas.

Piezas llenas de romanticismo que abrazan el cuidado por el detalle y una costura pura y delicada, que se traducen en vestidos joya, en los que bajo ese halo etéreo se "esconde un halo revolucionario".

Un desfile en el que la diseñadora ha presentado su nuevo logo y en el que ha estado arropada por algunas por grandes amigos y fieles a sus creaciones como la cantante Luz Casal, Eugenia Martínez de Irujo, Macarena Gómez y su marido Aldo Comas, Cristina Brondo, Leonor Watling y la escritora Elvira Lindo.

No es la primera vez que Teresa Helbig internacionaliza su firma con una presentación fuera de España; Los Ángeles (EE.UU) ha sido también el destino elegido -no en formato desfile- para mostrar sus diseños y Nueva York es otro de los lugares donde presentado sus creaciones, no en vano es una de las diseñadoras habituales en las alfombras rojas donde han lucido sus creaciones Zendaya, Priyanka Chopra, Olivia Wilde o Emma Roberts.

"Hay muchas maneras de presentar las colecciones; el desfile es la tradicional, pero en pequeños formatos tampoco están mal", señala la creadora.

Tampoco hay que olvidar que Teresa Helbig ha sido la primera mujer en tomar el testigo del diseño de los uniformes de la aerolínea Iberia, una manera de unir, desde hace seis años, su nombre a otros grandes de la moda que también los crearon en distintas etapas, como Pedro Rodríguez, Pertegaz, Elio Berhanyer, Alfredo Caral y Adolfo Domínguez.EFE

