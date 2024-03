Tendrán que pasar 300 años para lograr la equidad de género, según ONU Mujeres y Fundación Microfinanzas BBVA

ONU Mujeres España y Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) han alertado de que, al ritmo actual tendrán que pasar 300 años para alcanzar la igualdad de género en el mundo, como han puesto de manifiesto en un acto celebrado en Madrid con el lema 'Acelerar la igualdad, una agenda conjunta'. En el encuentro se ha resaltado la importancia de promover sinergias público-privadas que afronten, tanto en España como en América Latina, los desafíos en el avance hacia la igualdad, partiendo de la escucha de las necesidades que plantean las propias mujeres. Por ello, han reclamado una inversión de 360.000 millones de dólares (cerca de 330.000 millones de euros) más por año para alcanzar los objetivos de igualdad de género y empoderamiento de la mujer de la Agenda 2030, en línea con el lema de este año del Día Internacional de la mujer, 'Invertir en las mujeres, acelerar el progreso'. Como ha destacado en su intervención la presidenta de ONU Mujeres España, Ewa Widlak, "al ritmo actual 342 millones de mujeres vivirán en extrema pobreza en 2030 y se requerirán cerca de 300 años para alcanzar la plena equidad de género". Al respecto, ha añadido que el 10% de las mujeres en el mundo vive en extrema pobreza, con menos de 2,15 dólares al día. En América Latina, el 62% se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que, en España, más del 8% tiene carencias materiales, como revela un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El encuentro también ha contado con el testimonio de Dana, una de las más de 1,7 millones de emprendedoras que FMBBVA atiende en cinco países de América Latina, quien ha relatadao cómo "tres pequeños créditos han cambiado su vida". Dana actualmente es dueña de un negocio de producción de cacao y venta de chocolate. Con su negocio mantiene a su familia y contribuye al progreso de su comunidad. Esta mujer de 56 años, procedente de una familia campesina, forma parte de una asociación donde apoya a mujeres rurales de su zona que, como ella, han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Como argumentan los impulsores del encuentro, para muchas mujeres como Dana "emprender es la única forma de generar ingresos, pero tienen que superar numerosos obstáculos como acceder al sistema financiero". En este sentido, 740 millones de mujeres en el mundo carecen de una cuenta bancaria, según el Global Findex del Banco Mundial. Además, como han destacado ONU Mujeres y FMBBVA, "tienen que superar los roles y estereotipos sociales de género y la brecha salarial" ya que, al ritmo actual, según el Banco Mundial, es probable que las mujeres que comienzan a trabajar hoy, cuando se jubilen no hayan conseguido los mismos derechos que los hombres. En España, el 94% de las empresas del Ibex 35 cuentan con políticas relativas a la igualdad de género, aunque según Pacto Mundial (ONU) la brecha salarial de género en España es del 28%. En este sentido, el Banco Mundial estima que cerrar las brechas económicas de género podría inyectar 172 billones de dólares (casi 160 millones) en la economía mundial. Es decir que el PIB per cápita se incrementaría alrededor de un 20% en el mundo si se cerrara la brecha salarial. Como ha señalado director general de la FMBBVA, Javier M. Flores, "invertir en las mujeres no sólo es imperativo desde la perspectiva de igualdad, sino que también es un motor para el crecimiento, para construir sociedades más inclusivas y prósperas para todos y erradicar la pobreza". "Los datos de la Fundación Microfinanzas BBVA confirman que de los emprendedores que salieron de la pobreza en 2023, 7 de cada 10 son mujeres", ha destacado. En este contexto, la cooperación internacional es fundamental pero, según estimaciones recientes a las que se ha hecho alusión durante el evento, "el 75% de los países mantendrán los recortes en el gasto público en 2025 debido a los conflictos y a la subida de los precios, de los combustibles y de los alimentos, algo que de nuevo, impactará más en las mujeres y en su acceso a servicios de protección social". Entre los países de la OCDE, España destaca por tener la mayor proporción de ayuda oficial al desarrollo destinada a proyectos de igualdad de género, con un 20% del total. Por todo ello, Widlak ha hecho hincapié en lo "alarmante" que es la situación actual: "la realidad a la que nos enfrentamos es alarmante: al ritmo actual, estamos condenando a millones de mujeres a la pobreza extrema y perpetuando las desigualdades de género durante siglos". "Es imperativo reconocer que la inversión en las mujeres no solo es cuestión de justicia, sino también una estrategia vital para la construcción de sociedades más resilientes, fuertes y equitativas, el desarrollo sostenible y la prosperidad global", ha concluido Widlak.