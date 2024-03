Telefónica lanza una OPA de exclusión para hacerse con otro 5,65% de su filial alemana por hasta 395 millones

La comisión delegada de Telefónica ha acordado presentar una oferta pública de exclusión con el objetivo de adquirir lo que le resta de su filial alemana, el 5,65% del capital, por un importe máximo de 395 millones de euros, según ha informado este jueves la operadora. De este modo, esta oferta de exclusión podrá ser aceptada por un máximo de 168.076.494 acciones de Telefónica Deutschland, que representan aproximadamente el 5,65% del capital social y que coinciden con el número de acciones de la que el grupo Telefónica no es titular en la actualidad. El pasado mes de noviembre, Telefónica lanzó una OPA voluntaria sobre su filial alemana con la que logró elevar su participación en Telefónica Deutschland desde el 71,81% a un porcentaje superior al 93%, por un importe global de 1.483 millones de euros. La contraprestación ofrecida entonces, 2,35 euros en efectivo por cada acción, es la misma que se ofrecerá en esta nueva OPA de exclusión, que no estará sujeta a condiciones. Telefónica ha asegurado que tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total máxima de 395 millones de euros por el 5,65% del capital de su filial alemana. La operadora ha suscrito además un acuerdo con Telefónica Deutschland en virtud del cual su filial alemana se ha comprometido a apoyar su exclusión de negociación. Así, la negociación de las acciones de Telefónica Deutschland en el mercado regulado de la Bolsa de Fráncfort finalizará una vez se produzca la efectiva exclusión de negociación, lo que podrá dar lugar a una reducción adicional de la liquidez y de la disponibilidad de precios de las acciones de Telefónica Deutschland a partir de ese momento. Esto a su vez podrá causar una caída en el precio de las acciones. El periodo de aceptación de la oferta de exclusión está previsto que arranque para finales de marzo ó principios de abril de 2024 y la liquidación de la oferta, prevista para finales de abril/principios de mayo, "tendrá lugar a la mayor brevedad tras la finalización del período de aceptación", según ha precisado la operadoda. Telefónica ha informado a Telefónica Deutschland de que actualmente no tienen intención de respaldar el pago de dividendos más allá del ya confirmado dividendo de 0,18 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023.