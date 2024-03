Rusia traslada a EEUU una amenaza de expulsión contra diplomáticos que colaboren con ONG "indeseables"

El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este jueves a la embajadora de Estados Unidos, Lynne Tracy, para advertirle de que tres organizaciones estadounidenses han sido declaradas "indeseables" y que, por tanto, cualquier diplomático que colabore con ellas se arriesga a ser declarado persona non grata y, por tanto, expulsado de Rusia. El aviso alude a las actividades del American Councils for International Education, Cultural Perspectives Institute of International Education, que según Moscú reciben apoyo de la Embajada y ocultan premisas "antirrusas" dentro de unas actividades que, teóricamente, se limitan al ámbito educativo y cultural. El Ministerio ha entregado a Tracy una nota formal de protesta, señalando que cualquier intento de interferir en asuntos internos de Rusia puede llevar a que se adopten "duras" medidas de represalia. Rusia advierte en su comunicado de que vigila especialmente la desinformación vinculada a las elecciones o a la "operación militar especial", el eufemismo utilizado para la invasión de Ucrania. Las autoridades rusas ya han ordenado en otras ocasiones la expulsión de personal diplomático estadounidense, la última vez en septiembre de 2023 por los supuestos vínculos de dos trabajadores con un antiguo empleado del Consulado en San Petersburgo que había sido acusado de vender información relativa a las operaciones en Ucrania.