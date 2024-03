Redondo dice que no se dan las circunstancias para blindar el aborto: "En una Arcadia feliz todos estaríamos de acuerdo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que en España no se dan "ahora mismo" las circunstancias para blindar el aborto en la Constitución Española. "Lamentablemente no creo que en España se estén dando ahora mismo las circunstancias que exigen esos cambios constitucionales y esos grandes consensos porque efectivamente la derecha, como digo, ha recurrido de inconstitucionalidad sistemáticamente las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y ahora mismo está gobernando con Vox, un partido negacionista de los derechos de las mujeres", ha asegurado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. En este sentido, ha expuesto que en, "una Arcadia feliz, todos estarían de acuerdo" con determinadas cuestiones, pero que en la realidad española actual "eso está muy lejos". Igualmente, ha destacado que hay que ser "realista" y ha añadido que "lo que hay que hacer" es "desarrollar e implementar" la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Yo soy muy pragmática. Hace menos de un año y medio aprobamos la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Creo que es una buena ley y que lo que tenemos que hacer es desarrollar e implementar esa ley. En muchas comunidades autónomas ese derecho no es real. No está garantizado en la sanidad pública, por ejemplo, y en ese sentido tenemos que trabajar con las comunidades autónomas para que la ley, que es una ley muy reciente, que es una reforma muy reciente, pues evolucione positivamente", ha agregado. Precisamente, Redondo descartó la posibilidad de incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, apoya la medida propuesta por su partido, Sumar, al considerar que "ya hay consenso social independientemente del gobierno de turno". Este miércoles, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, avanzó que esta formación quiere incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española. Según especificaron fuentes de Sumar a Europa Press, la idea de la formación pasa por presentar una proposición de ley al respecto en las próximas semanas, para lo que necesitarían el apoyo de más grupos del arco parlamentario, con el fin de "recoger el testigo" de Francia, que ha inscrito explícitamente en su Constitución el derecho al aborto. REDONDO ACUSA AL PP DE "BANQUEAR" EL NEGACIONISMO Respecto al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra este 8 de marzo, Redondo ha subrayado que es un día de "celebración", ha pedido "unidad" y ha animado a salir a las marchas convocadas para "parar" el negacionismo. En esta línea, ha acusado al PP de "blanquear" los movimientos negacionistas. "El Partido Popular está normalizando, está blanqueando esos movimientos negacionistas coincidiendo en los gobiernos de comunidades autónomas, de ayuntamientos con Vox, gobernando conjuntamente con el negacionismo y eso genera realmente un entorno muy peligroso, muy preocupante de recesión en derechos. Por eso es tan necesario que salgamos a la calle, que digamos 'stop', que digamos 'basta' a este intento de devolvernos a la caverna, de devolvernos a casa y con la pata quebrada", ha precisado. En el caso de Madrid, están previstas dos manifestaciones: una organizada por la Comisión 8M y otra por el Movimiento Feminista de Madrid. Ambas recorrerán las calles madrileñas a partir de las 19:00 horas. Sobre esta división del movimiento feminista, Redondo ha recalcado que "da lo mismo que haya una, dos o 50 manifestaciones", que "lo importante" es que la gente salga "masivamente" a la calle para parar "el movimiento negacionista de la igualdad de los derechos de las mujeres". "El feminismo siempre ha sido un movimiento muy diverso. Ha ido integrando distintos acentos, es como una gran orquesta donde cada uno toca su instrumento, donde cada una tiene su melodía y su acento, pero lo importante es la sinfonía general. Y esa sinfonía es una sinfonía feminista. Estar en la calle es lo importante", ha concluido.