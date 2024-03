Rafa Nadal se retira de Indian Wells por no encontrarse "preparado para jugar al más alto nivel"

El tenista español Rafa Nadal anunció este miércoles que no competirá finalmente en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada, por no sentirse "preparado para jugar al más alto nivel en un evento importante" y antes de debutar este jueves ante el canadiense Milos Raonic. "Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto adoro este lugar y jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme", señaló Nadal en su perfil oficial de 'X'. El balear aseguró que ha estado "trabajando duro y entrenando" y que hizo "un examen" el pasado fin de semana en relación a su exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas. "Pero no me encuentro preparado para jugar al más alto nivel en un evento tan importante", subrayó. "No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de aficiones. Les echaré de menos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", sentenció el ganador de 22 'Grand Slams'. Nadal sólo ha podido jugar tres partidos en este 2024 después de estar fuera de las pistas casi un año tras su abandono en el Abierto de Australia de 2023. El exnúmero uno del mundo volvió a la acción a principios de enero en Brisbane (Australia), donde cayó en cuartos ante el australiano Jordan Thompson, y posteriormente anunció que no competiría en el primer 'grande' de la temporada por un problema muscular originado ese choque. El tenista balear continuó sin jugar desde entonces hasta que el pasado domingo pudo hacerlo en la exhibición contra su compatriota Carlos Alcaraz, por lo que parecía que podría estar listo para el primer Masters 1.000 de la temporada.