Rafa Nadal renuncia al torneo de Indian Wells

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- El español Rafa Nadal anunció este miércoles su renuncia al Masters 1.000 de Indian Wells al asegurar que no se siente listo para competir al máximo nivel.

"Es con mucha tristeza que tengo que retirarme de este fantástico torneo. Todos saben cuánto me gusta este sitio y cuánto me gusta competir aquí en Indian Wells", informó Nadal en una nota publicada por el torneo.

"He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana, pero no se encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante", agregó. EFE

