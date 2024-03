Proyecto de ley de Florida abre posibilidad de que satanistas sean voluntarios en escuelas

Miami, 6 mar (EFE).- Dos proyectos de ley que se tramitan actualmente en la Legislatura de Florida pueden, de aprobarse, abrir la posibilidad de que los satanistas del polémico Templo Satánico, una organización no teísta, brinden servicios voluntarios en las escuelas.

Los proyectos de ley 1044, en el Senado, y el 931 en la Cámara de Representantes, permitirían a los padres, de convertirse en ley, "seleccionar un 'capellán' para los estudiantes de una lista de posibles voluntarios que se sometería a una exhaustiva verificación de antecedentes", recogió este miércoles el canal local Fox35.

Esta situación se podría producir debido a que la Constitución de EE.UU. no puede dictar qué grupos religiosos son elegibles para ofrecerse como voluntarios para brindar servicios de asesoramiento a los alumnos en las escuelas públicas.

De acuerdo con el proyecto de ley, la normativa exige que los directores de las escuelas y los 'capellanes' informen a todos los padres sobre los servicios brindados y obtengan de los segundos el consentimiento por escrito, antes de que los alumnos participen o reciban estos servicios del programa.

"La libertad religiosa realmente significa que el gobierno debe permanecer neutral en cuanto a qué religiones permite y cuáles no. Pueden permitir la religión en algunos lugares, pero no pueden distinguir entre religiones", dijo Lucien Greaves, portavoz del Templo Satánico, una organización no teísta con sede en Salem (Massachusetts), según el citado canal.

Este grupo exento de pagar impuestos, que "no cree en Satán ni en lo sobrenatural", opera a nivel nacional y se define en su web como un organización que tiene como misión "fomentar la benevolencia y la empatía", "rechaza la autoridad tiránica, defiende el sentido común y se opone a la injusticia".

El Templo Satánico no es ajeno a los derechos religiosos de la Primera Enmienda, y, desde 2016, ha trabajado para introducir programas extraescolares en escuelas de estados como Virginia, Tennessee y Kansas.

El templo está reconocido por el Servicio de Rentas Internas (IRS) como una organización benéfica pública.

El Templo Satánico ha protagonizado en años recientes algunas controvertidas situaciones, como la exhibición en 2014 en la rotonda pública del Capitolio de Florida, en Tallahassee, un irreverente diorama de felicitación de las fiestas en el que figuraba un ángel cayendo sobre las llamas.

Más recientemente, en 2018 demandó a Netflix por plagiarles una estatua en su serie "Las escalofriantes Aventuras de Sabrina", un pleito que concluyó con un acuerdo amistoso.

Para esta organización, Satán es un símbolo del Eterno Rebelde en oposición a la autoridad arbitraria" y se remontan para ello a los románticos satanistas como los poetas William Blake o Percy Bysshe Shelley. EFE

