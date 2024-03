Noruega recomienda a las empresas del país no hacer negocios con los asentamientos israelíes en Cisjordania

El Gobierno de Noruega ha recomendado este jueves a las empresas del país que no mantengan negocios o relaciones comerciales con los asentamientos levantados por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, ilegales bajo el Derecho Internacional. El Ministerio de Exteriores noruego ha señalado en un comunicado que "desaconseja a las compañías noruegas llevar a cabo negocios y actividades comerciales que contribuyan a mantener los asentamientos israelíes, que violan el Derecho Internacional". Así, el titular de la cartera, Espen Barth Eide, ha destacado que Oslo "ha sido claro desde hace años" en que la política de asentamientos es ilegal y "socava la posibilidad de un futuro Estado palestino y una solución pacífica al conflicto". "La industria noruega ha pedido unas líneas de guía de las autoridades de Noruega. Con esta aclaración, dejamos claro que los negocios noruegos deberían ser conscientes de que, a través de las actividades financieras o económicas en los ilegales asentamientos israelíes se arriesgan a contribuir en violaciones del Derecho Internacional Humanitario". En este sentido, ha recalcado que la situación en Cisjordania "es muy grave" y ha insistido en que "los palestinos son expulsados de sus casas, que son posteriormente destruidas". "El último año ha sido el más mortífero para los palestinos en Cisjordania desde que Naciones Unidas inició sus registros", ha recordado. "Repito que la injusticia a la que son sometidos los palestinos debe terminar", ha subrayado Eide. Oslo ha recordado además que la edificación en asentamientos se ha intensificado durante el último año y ha subrayado que diversos países occidentales, incluido Estados Unidos, han impuesto medidas punitivas por estas actividades. El comunicado ha sido publicado horas después de que la oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, condenara la reciente aprobación por parte de un organismo israelí de la construcción de cerca de 3.500 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania y reclamara al Gobierno de Israel que "dé marcha atrás en estas decisiones". Así, reiteró que los asentamientos "son ilegales bajo el Derecho Internacional" y "suponen un obstáculo para la paz, ya que amenazan la solución de dos Estados", al tiempo que sostuvo que "la expansión de los asentamientos es completamente inconsistente con los esfuerzos en marcha para reducir las tensiones". El Consejo Nacional de Planificación y Construcción dio 'luz verde' el miércoles a 3.476 unidades de vivienda --2.452 en Maale Adumim, 694 en Efrat y 330 en Kedar--. El organismo no se había reunido desde junio de 2023 a causa del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que desencadenaron una ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no, a pesar de las continuadas críticas internacionales. La Autoridad Palestina ha denunciado en numerosas ocasiones que la expansión de estos asentamientos y el traslado de población a los mismos dificulta la solución de dos Estados y ha reclamado medidas internacionales para poner fin a esta práctica por parte de Israel.