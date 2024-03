Nieves Álvarez, Blanca Cuesta y Borja Thyssen, Rosario Nadal o Carmen Lomana. Cumbre de vips en la inauguración de ARCO

Un año más Madrid se convierte en la ciudad del arte por excelencia y acoge la 43º edición de ARCO, una de las Ferias de Arte Contemporáneo más importantes del mundo que se podrá visitar en el recinto ferial de IFEMA hasta el próximo 10 de marzo. Una cita imprescindible para los amantes del arte que como se ha convertido ya en una tradición han inaugurado este miércoles los Reyes Felipe y Letizia, con un look tan elegante como sobrio, lejos de las arriesgadas apuestas fashion que suele escoger en el que se ha convertido en uno de sus compromisos ineludibles desde hace años. Pero no han sido los únicos rostros conocidos que se han acercado hasta la Feria para disfrutar de las nuevas propuestas artísticas en el terreno de la pintura o la escultura, y que han recorrido al detalle las diferentes galerías en busca de nuevas obras para sus hogares o de artistas innovadores a los que seguir muy de cerca. Demostrando una vez más su pasión por el arte y quien sabe si buscando novedades para el catálogo del Museo Thyssen, Boja Thyssen y Blanca Cuesta, que tan unidos como siempre y con looks deportivos y cómodos recorrieron las instalaciones sin confirmar ni desmentir los crecientes rumores sobre su mudanza a Miami. Otra de las parejas más admiradas de la jornada inaugural de ARCO, la formada por Nieves Álvarez y el empresario Bill Saad, con el que atraviesa su mejor momento dos años y medio después de comenzar su historia de amor. Pura elegancia, la top model acaparó todas las miradas con unas maxi gafas de sol negras y un conjunto de pantalón en color caldera y jersey de punto con cuello chimenea, que complementó con una chaqueta al tono y abrigo oversize sobre los hombros. Rachel Valdés, que está disfrutando de su soltería tras su ruptura con Alejandro Sanz el pasado mes de mayo, se mostró de lo más interesada en la Feria, en la que este año no expone sus obras. Asegurando que se lleva muy bien con el cantante, la artista -que ha comenzado una nueva etapa en Barcelona- evitó pronunciarse sobre la relación que su ex mantendría con Mónica Cruz. También solas se han dejado ver Rosario Nadal, que no ha querido revelar cómo ve a su amiga la infanta Cristina tras su divorcio de Iñaki Urdangarín; Ágatha Ruiz de la Prada; Claudia Stilianopoulos sin Ernesto de Hannover; y Carmen Lomana, pura sofisticación con un vestido midi de tweed en color blanco y zapatos destalonados bicolores, que derrochó risas y complicidad con Mario Vaquerizo y Alaska -con una larguísima peluca negra con flequillo- en su encuentro casual ante una de las obras. Una cumbre vip en la que también vimos a Marina Castaño y su marido Enrique Puras, el periodista Carlos del Amor, Boris Izaguirre, Cristina Valls Taberner, Paloma Segrelles madre e hija, María García de la Rasilla, Mariola Orellana, Samantha Vallejo Nágera o Brianda Fitz-James Stuart con su hermano Jacobo y con la exnovia de Enrique Solís, Alejandra Domínguez.