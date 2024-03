Nacho Fernández: "Incluso poniéndonos por delante tampoco hemos sabido hacernos fuertes"

El futbolista español Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, lamentó este miércoles que él y sus compañeros no hayan "sabido" hacerse "fuertes" cuando estaban 1-0 frente al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido que acabó en empate (1-1) y clasificó al equipo merengue para la siguiente ronda. "Creo que en líneas generales no ha sido un buen partido. Ni desde el inicio ni la segunda parte, incluso poniéndonos por delante en el marcador tampoco hemos sabido hacernos fuertes. Ellos tienen mucho potencial, salen muy rápido a las contras y, como he dicho antes, no ha sido nuestro mejor día", declaró Nacho a Movistar Plus+. "Pero hay que estar contentos porque está el objetivo cumplido, que era pasar a la siguiente ronda, y a seguir trabajando. Nadie dice que esto iba a ser fácil", añadió el capitán madridista desde el mismo césped del Estadio Santiago Bernabéu. Pese a la gris imagen del Real Madrid, calificó el desenlace de este encuentro como "objetivo cumplido". "Lógicamente nosotros sabemos que no ha sido nuestro mejor partido de la temporada, pero bueno, hay veces que tienes malos partidos, que ha sido como el caso de hoy. Creo que ellos han estado fenomenal y nosotros no hemos estado bien. Pero bueno, objetivo cumplido, que nos valga para todo lo que viene y hay que estar contentos porque estamos en cuartos de la Champions", insistió. Cuando las cosas no salen como quieres, pues sí que te toca luchar, te toca pelear. Jugar partidos como el de hoy, que al final también te hacen crecer y aprender; y ya está, a pensar en el siguiente", resumió Nacho antes de analizar el actual estado de ánimo del conjunto blanco. "La temporada es muy larga, llevamos muchísima carga de partidos. Nadie decía que esto iba a ser fácil, creo que estamos en una posición muy buena. Acabamos de pasar a cuartos de final, en la Liga tenemos un colchón que yo creo que es muy bueno y ya está, que parece que es un drama lo de hoy por el partido que hemos hecho, pero hay que levantar la cabeza y estoy orgulloso porque estamos en la siguiente eliminatoria", concluyó Nacho.