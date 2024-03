María Zurita revela su regalo de cumpleaños a su madre que tendrá que esperar tras la muerte de Fernando Gómez-Acebo

La infanta Margarita ha cumplido este miércoles 85 años y, aunque no están siendo momentos fáciles tras la repentina muerte el pasado 1 de marzo de su querido sobrino Fernando Gómez-Acebo -hijo menor de la infanta Pilar, que falleció el 8 de enero de 2020- ha sacado fuerzas de flaqueza para soplar las velas rodeada de sus seres queridos. Una celebración en la que el gran ausente ha sido una vez más el Rey Juan Carlos, que en principio, y tras no poder viajar a España para dar su último adiós al sobrino con el que se dice que tenía más trato, regresará a nuestro país la próxima semana para regatear en la primera prueba de vela de la temporada en su refugio gallego de Sanxenxo. Pero aunque no ha podido estar al lado de su hermana en un día tan especial, sí la llamó para felicitarla, como la propia doña Margarita confesaba emocionada ante los micrófonos de Europa Press. Quien no se ha perdido el cumpleaños es María Zurita. Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la especial relación que tiene con su madre, la prima de Felipe VI salía un poco antes del trabajo para celebrar esta cifra redonda, 85 años, en familia. Un cumpleaños en el que María ha sorprendido a la infanta Margarita con un regalo muy especial que han decidido posponer por lo reciente del fallecimiento de Fernando Gómez-Acebo, como nos ha contado muy afectada: "Le he regalado la entrada a un musical, pero al final lo vamos a posponer" ha explicado, desvelando que en estos momentos la gran alegría de la casa, y de sus padres, es su hijo Carlitos, que a punto de cumplir 6 años hace las delicias de toda la familia.