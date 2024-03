Mar Flores guarda silencio sobre la relación de su hijo Carlo con Alejandra Rubio

Mañana se celebra el Día de la Mujer y, para celebrarlo y homenajear a aquellas mujeres que con su liderazgo, talento y esfuerzo contribuyen a visibilizar la importancia de la mujer en la sociedad y reclamar la necesidad de una igualdad real en todos los sectores de nuestra sociedad, la revista ELLE ha celebrado este jueves la VII edición de su Elle Women's Day y la posterior entrega de los Elle Women Award. Y como no podía ser de otro modo tratándose de una mujer todoterreno que ha demostrado que se puede compaginar a la perfección el éxito profesional con la crianza de cinco hijos, Mar Flores ha sido una de las asistentes al evento. Espectacular, la modelo nos ha dado una lección de estilo con mono blanco de Tot-Hom y una elegantísima capa al tono y, más habladora que en sus últimas apariciones, ha reivindicado la necesitad de celebrar el Día de la Mujer: "Está clarísimo que somos muy potentes a todo nivel, podemos tener hijos, podemos trabajar, podemos conciliar trabajo con familia, creo que nos lo merecemos y se ve que vamos avanzando y tenemos que sentirnos muy orgullosas porque no somos iguales, la verdad, nos cuesta mucho más, pero eso nos da más valía" afirma. Como reconoce, "yo he tenido que multiplicarme más. He tenido que trabajar más, he tenido que pasar más horas sin dormir, porque familia, niños, trabajo, es más complicado". "En ese sentido, a los hombres no les pasa eso, o conozco a muy pocos que les pase eso, pero a nivel familia, te hablo, si eres una persona independiente, pues obviamente te puedes gestionar de otra manera. Me gusta que se avance, veo que estamos avanzando" confiesa. En 'El Desafío' no está teniendo que demostrar más que sus compañeros hombres, pero asegura que sí que ha tenido que "esforzarme más a nivel físico porque las edades son distintas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas las mujeres estamos preparadas para cualquier desafío hoy en día". "Me siento muy bien, me siento muy contenta, he hecho un muy buen trabajo, me ha empoderado un poco más el saber que soy capaz de superar ciertos miedos o superar ciertas cosas que pensé que no iba a hacer nunca" admite encantada con su experiencia en el programa de Antena 3. Retos y pruebas a las que ahora se está enfrentando Genoveva Casanova, en el punto de mira porque ha elegido 'El Desafío' para su vuelta a la vida pública tras sus comentadísimas imágenes con Federico de Dinamarca. Un tema sobre el que Mar prefiere mantenerse al margen: "No estoy al día de nada de todo eso, vivo en mi mundo y mi burbuja, pero bueno, que si está en 'El Desafío', sí, me lo han comentado y fantástico, que le vaya genial. No me voy a meter a opinar en cosas que no son mías" ha expresado. Una entrevista que ha llegado a su fin cuando Mar ha escuchado el nombre de Alejandra Rubio y le hemos preguntado si le gusta la nieta de María Teresa Campos como 'nuera', ya que su relación con Carlo Costanzia está más que afianzada apenas 3 semanas después de salir a la luz. "Muchísimas gracias" ha sentenciado la modelo con una sonrisa incómoda abandonando el lugar sin revelar qué opina de la novia de su hijo.