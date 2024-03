Machado carga contra Lula y le acusa de "convalidar los atropellos" del "autócrata" Maduro

La candidata de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha cargado este miércoles contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien ha acusado de "convalidar" los atropellos del "autócrata" mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por unas recientes declaraciones en las que ha abogado por respetar la "presunción de inocencia" y esperar a que se produzcan las presidenciales venezolanas. Machado se impuso de forma abrumadora para representar a la oposición en las elecciones, si bien la Justicia venezolana más tarde la inhabilitó para los próximo quince años. En este sentido, Lula ha recordado que él tampoco pudo presentarse a las elecciones de 2018 en Brasil y que en vez "llorar" indicó a otro candidato de su partido. "¿Yo llorando, presidente Lula? ¿Lo dice porque soy mujer? Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaré a Maduro", ha dicho Machado en sus redes sociales. Asimismo, la candidata opositora ha recordado que Maduro "viola la Constitución" de Venezuela, así como los Acuerdos de Barbados alcanzados con la oposición. "La única verdad es que Maduro tiene miedo de enfrentarme porque sabe que el pueblo venezolano está hoy en la calle conmigo", ha zanjado. El presidente Lula ha celebrado este miércoles una rueda de prensa desde Brasil junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que se ha mostrado "muy feliz" de que las presidenciales ya tengan fecha, el 28 de julio, y ha advertido de que no se puede poner en tela de juicio unos comicios "antes de que se realicen". Asimismo, ha indicado que en su reciente encuentro con el presidente Maduro este le aseguró que iba a "convocar a observadores de todas partes del mundo que quieran observar" la celebración de los comicios. "La comunidad internacional seguramente tiene interés en participar y observar lo que van a ser las elecciones más democráticas de Venezuela", ha añadido.