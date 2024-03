Los hutíes responsabilizan a EEUU y Reino Unido de la "militarización" del mar Rojo

Los rebeldes hutíes han afirmado este jueves que Estados Unidos y Reino Unido son responsables de la "militarización" del mar Rojo y han reiterado que mantendrán sus ataques contra buques israelíes o con relación con Israel hasta que llegue a su fin la ofensiva contra la Franja de Gaza. "Los estadounidenses y los británicos sufren las repercusiones de su militarización del mar Rojo", ha dicho Abdusalam Salá, portavoz de los rebeldes, quien ha reiterado que el grupo "ha dicho en repetidas ocasiones que los buques israelíes o que vayan a puertos en la Palestina ocupada son atacados para presionar al enemigo a que ponga fin a su agresión y cerco a Gaza". Así, ha reseñado que "Estados Unidos tenía que responder al llamamiento de los pueblos del mundo y trabajar para forzar a Israel a detener su agresión, pero optó por la escalada y la expansión del conflicto, en contra de sus afirmaciones sobre no expandir el círculo de confrontación". Por otra parte, ha argumentado que los hutíes "no atacan a buques a menos que hayan sido advertidos para que no crucen". "Están los que aceptan y se retiran y los que se niegan y son atacados", ha destacado. "Hacemos a Estados Unidos responsable de las repercusiones de todo lo que pase en el mar Rojo. El mundo no debe ser engañado por Estados Unidos y olvidar los crímenes genocidas cometidos por Israel contra el pueblo de Gaza, con total apoyo estadounidense", ha reiterado. Por último, Salá ha hecho hincapié en que "la agresión contra Gaza es estadounidense, siendo Israel una herramienta para su ejecución", según un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Las palabras del portavoz de los hutíes llegan un día después de la muerte de tres personas en un ataque de los rebeldes desde Yemen contra el buque 'MV True Confidence' cuando navegaba en el golfo de Adén, al suroeste de Yemen. El ataque supuso así el primero en la zona que se salda con víctimas mortales. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han amenazado con atacar los buques estadounidenses y británicos que se encuentran en la zona en respuesta a los bombardeos de las últimas semanas contra Yemen, que, según Washington y Londres, buscan impedir las operaciones de los rebeldes y garantizar la libertad de navegación en la región.