Llull: "Cuando las cosas van mal es cuando más juntos tenemos que estar"

Madrid, 7 mar (EFE).- Sergio Llull, jugador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida por su equipo en la Euroliga como local ante el Fenerbahce turco (79-89) y consideró que "cuando las cosas van mal" es cuando más juntos tienen que estar los miembros del plantel.

"Es muy difícil ganar todos los partidos en una temporada, no lo ha hecho nadie. Creo que esto nos tiene que enseñar que hay que dar un paso al frente, que cuando las cosas van mal es cuando más juntos tenemos que estar. Estos partidos ante estos equipos, si quieres ganar la Euroliga vas a tener que ganarlos en playoffs", dijo.

"Vienen equipos con el cuchillo entre los dientes y no hemos estado bien, no hay más. Estamos entrenando bien, estamos en una buena línea de trabajo. El parón de selecciones no nos ha ayudado demasiado porque ha venido gente mucho más cansada de lo que se fue. Hay que seguir, encontrar la manera de cambiar la dinámica y de volver a jugar en equipo, de volver a disfrutar jugando", señaló.

Sobre el partido, indicó: "Las sensaciones son malas, hemos hecho un mal partido. Nos han quitado muchísimos rebotes en nuestra canasta, ellos han tenido el ritmo de partido en todo momento, no hemos estado acertados... no hemos hecho nada bien y cuando no haces nada bien contra un equipo tan sólido como el Fenerbahce, lo pagas y pierdes".

"Hoy no hemos estado al nivel que requiere un partido de Euroliga contra el Fenerbahce. Seguimos primeros, estamos bien, pero hay que cambiar esta dinámica en la Euroliga porque es la tercera derrota seguida y la segunda en casa", agregó a la conclusión.

Además se refirió al hecho de que el equipo parezca haberse encontrado con las derrotas tras conquistar la Copa del Rey: "Cuando ganas la Copa es una motivación más para seguir con alegría, disfrutando, para ir cuesta abajo hasta abril cuando se juega el playoff. Normalmente los años en los que hemos ganado la Copa ha sido así. Este año es diferente, las semanas de selecciones nos han cortado un poco nuestro trabajo. Esto lo tenemos que sacar nosotros, seguir trabajando". EFE

