Las mujeres continúan infrarrepresentadas en la gestión y dirección deportiva, según datos de AEMED y LaLiga

LaLiga Business School y la Asociación Española de Mujer, Ejecutivas y Deporte (AEMED) celebraron este jueves por tercer año consecutivo un encuentro donde abordar la infrarrepresentación de las mujeres en los programas de educación superior de gestión y dirección deportiva, representando solo un 22 por ciento de ese alumnado, según un comunicado. Durante la jornada se presentó el que ya es el III Estudio 'La Mujer en la Formación Directiva en el Ámbito Deportivo', que reflja un problema real con el acceso de las mujeres a este tipo de educación, ya que su presencia representa tan solo un 22 por ciento del alumnado. Analizadas 13 escuelas de negocio y universidades, durante el curso 2023-2024, encontraron un total de 1.379 alumnos y tan solo 303 de ellos son mujeres. "La situación tampoco es alentadora si nos referimos al número de profesoras dirigiendo proyectos de fin de máster", lamentó el informe, que expone que en este tipo de estudios solo hay 39 mujeres frente a 153 hombres. Así, respecto a la tasa de empleabilidad, hay una alta tasa en este ámbito y la mujer gana terreno, con un 87 por ciento de empleabilidad frente a un 84 por ciento en hombres. Conscientes de este problema, tres universidades participantes en dicho estudio confirmaron tener una política de discriminación positiva basada en la priorización de las mujeres a la hora de contratar personal docente, impartición de charlas sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres en el liderazgo femenino deportivo. En este estudio participaron LaLiga Bussines School; la Universidad Europea de Madrid; la Universidad Loyola Andalucía; Johan Cruyff Institute; UPF Barcelona School Of Management; European Sport Business School (ESBS); ESEI; la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX); el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña; la Universidad de Lleida (INEFC); Unisport Management School S.L; el Centro de Estudios Garrigues; la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Internacional Valencia. La jornada en la sede de LaLiga reunió a profesionales del sector para discutir acerca de los datos obtenidos y para trazar las líneas de actuación. Entre ellos, se encontraron Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F; Irene Merino, Global Head of Gender Balance en Decathlon; e Inmaculada González, investigadora en la facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. Para el director de LaLiga Business Schoool, José Moya, este tipo de estudios son importantes "para darnos cuenta de que todavía queda trabajo por hacer para alcanzar una mayor presencia femenina a nivel de gestión y dirección en la industria deportiva". "Y ese es el principal motivo por el cual colaboramos con AEMED, para darle visibilidad a esta gran labor que están haciendo de concienciación de esta carencia", agregó. Por su parte, la presidenta de AEMED, Theresa Zabell, destacó la "necesidad" de que las mujeres se atrevan "a dar los pasos necesarios para llegar a los puestos de gestión y dirección deportiva sin miedo al fracaso". "Es un miedo que aparece en las mujeres desde los 5 años y que no lo hace de igual forma en los hombres, quienes sí se atreven a postularse a puestos directivos", concluyó.