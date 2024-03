La UNAMA asegura que los derechos de las mujeres afganas "no están siendo olvidados"

La jefa de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), Roza Otunbayeva, ha asegurado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los derechos de las mujeres afganas "no están siendo olvidados" por la comunidad internacional, en referencia a la última ronda de contactos en Doha (Qatar), en la que estuvo el secretario general del organismo, António Guterres. "Quiero dar las gracias al gobierno de Qatar por acoger generosamente esta reunión por segunda vez, proporcionar instalaciones y realizar los preparativos logísticos. Esta ha sido la segunda vez en un año que el secretario general ha dedicado dos días de su apretada agenda a presidir una reunión sobre Afganistán. Se trata de una señal importante para el pueblo de Afganistán, y especialmente para las mujeres afganas, de que sus necesidades y derechos no se olvidan", ha declarado Otunbayeva durante su intervención. Sin embargo, ha lamentado que las autoridades estén tomando medidas en dirección contraria, criticando la negación del acceso de mujeres y niñas a la educación o al trabajo, además de su alejamiento de la gran mayoría de aspectos de la vida pública, causándoles "inmensos daños" a su salud mental y física. Otunbeya también ha criticado las detenciones por presuntas violaciones del código islámico de vestimenta, estigmatizando a las mujeres y causándoles un efecto "amedrentador". "Aprovecho esta oportunidad para pedir de nuevo a las autoridades de facto que revoquen estas restricciones. Cuanto más tiempo permanezcan en vigor, mayor será el daño causado", ha añadido. La jefa de la misión se ha apoyado en la labor de la UNAMA para hablar sobre "políticas y acciones bien documentadas" encaminadas a la represión de mujeres y niñas a través de la negación de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como la violencia pública contra ellas, que va desde penas corporales hasta la pena capital. Es por ello por lo que ha lamentado el "enorme coste" que ha tenido para la población afgana el conseguir una mejora de la seguridad cotidiana, aunque ha pedido valorar esta "relativa estabilidad", conseguida por los esfuerzos de los talibán a la hora de reducir el cultivo de opio y por combatir al grupo terrorista Estado Islámico. A pesar de ello, la jefa de la UNAMA ha compartido las preocupaciones de la comunidad internacional respecto a la presencia de grupos terroristas en el país. "Afganistán ha sido un reto para la comunidad internacional durante décadas. Ha sido fuente de inestabilidad, terrorismo exportado al resto del mundo, origen del 85 por ciento de la producción mundial de opio, hogar de millones de refugiados que se han visto obligados a fijar su residencia en países vecinos, y de millones más que han optado por hacerlo lejos, donde sus hijos e hijas puedan recibir educación", ha afirmado. Asimismo, ha hecho referencia a la "valoración independiente" sobre la actual situación política en Afganistán aprobada por el Consejo de Seguridad respecto a la reintegración del país en el sistema internacional, para la cual los talibán deberán cumplir con una serie de compromisos y obligaciones. "No todas las autoridades de facto están convencidas de esta necesidad. Muchas, sin embargo, comprenden que Afganistán se beneficiará de la plena aplicación de las recomendaciones de la valoración independiente. Subrayo que las condiciones para la reintegración también reflejan las expectativas de la población afgana, especialmente el pleno respeto de los derechos de las mujeres y las niñas, los derechos de las comunidades étnicas y religiosas y la necesidad de mayores oportunidades económicas. Me preocupan las numerosas tendencias negativas que hemos observado recientemente", ha expresado. Así, ha insistido en que seguirá reiterando a los talibán su compromiso con el respeto de los Derechos Humanos y con las diferentes formas de aumentar las consultas con la población local para aumentar su participación en la toma de decisiones políticas.