La UE condena la aprobación en Israel de cerca de 3.500 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania

La Unión Europea (UE) ha condenado este jueves la aprobación por parte de un organismo israelí de la construcción de cerca de 3.500 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania y ha reclamado al Gobierno de Israel que "dé marcha atrás en estas decisiones". La oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha indicado que la medida "expande aún más los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada" y ha reiterado que "son ilegales bajo el Derecho Internacional y suponen un obstáculo para la paz, ya que amenazan la solución de dos Estados". Asimismo, ha sostenido que "la expansión de los asentamientos es completamente inconsistente con los esfuerzos en marcha para reducir las tensiones, lo cual es aún más importante en vísperas de las próximas festividades religiosas del Ramadán, Pésaj --conocida como Pascua judía-- y Pascua". "La posición de la UE permanece sin cambios: no reconocerá ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, al margen de los que sean acordados por las partes", ha zanjado la oficina de Borrell a través de un comunicado. El Consejo Nacional de Planificación y Construcción dio 'luz verde' el miércoles a 3.476 unidades de vivienda --2.452 en Maale Adumim, 694 en Efrat y 330 en Kedar--. El organismo no se había reunido desde junio de 2023 a causa del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que desencadenaron una ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no, a pesar de las continuadas críticas internacionales. La Autoridad Palestina ha denunciado en numerosas ocasiones que la expansión de estos asentamientos y el traslado de población a los mismos dificulta la solución de dos Estados y ha reclamado medidas internacionales para poner fin a esta práctica por parte de Israel.