Justin Trudeau se niega a aclarar si Canadá reanudará la financiación de UNRWA

Toronto (Canadá), 7 mar (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se negó a aclarar este jueves si Canadá reanudará la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y señaló que está pendiente de lo que sucede con la organización.

"No vamos a hacer ningún anunció hoy pero nos aseguraremos que Canadá hace lo correcto en esta situación", declaró en una rueda de prensa.

Sus declaraciones se producen después de que fuentes gubernamentales filtrasen el martes a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que Canadá anunciaría de forma inminente la reanudación de la financiación de UNRWA.

El ministro de Desarrollo Internacional canadiense, Ahmed Hussen, programó el miércoles una conferencia de prensa para realizar un anuncio sobre ayuda humanitaria en la Franja de Gaza junto con el embajador de Canadá ante la ONU, Bob Rae.

Pero esa intervención fue cancelada de forma abrupta a última hora del martes.

Mientras, dos destacados diputados del Partido Liberal de Trudeau emitieron este jueves un comunicado en el que se opusieron a la reanudación de la financiación de UNRWA y solicitaron que la ayuda humanitaria sea proporcionada por vías alternativas, la misma posición que mantiene el Gobierno de Israel.

Canadá fue el segundo país, tras Estados Unidos, que suspendió la financiación de UNRWA el pasado 26 de enero después de que Israel acusase a una docena de los 30.000 empleados de la organización en Palestina de vinculación con el ataque que Hamás perpetró el 7 de octubre.

La decisión de Ottawa fue duramente criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) calificó la suspensión como "un acto hipócrita de castigo colectivo contra unos refugiados que se enfrentan al genocidio". EFE

