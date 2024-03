Junts asegura que se está cumpliendo lo pactado y hay reuniones mensuales con el PSOE y el verificador

El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para reunirse con periodicidad mensual en presencia del embajador salvadoreño Francico Galindo, que actúa como verificador, se está cumpliendo puntualmente, según han asegurado este jueves fuentes de la formación independentista. Esa mesa, que tiene entre sus objetivos la búsqueda de soluciones para encauzar el reconocimiento nacional de Cataluña, se creó en virtud del acuerdo de investidura que Junts selló con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez. Aquel acuerdo, firmado a principios de noviembre de 2023 en Bruselas, recogía que la primera reunión de negociación debía celebrarse ese mismo mes, aunque finalmente se llevó a cabo unos días más tarde, el 2 de diciembre, cuando lograron cuadrar agendas. Hasta ahora esa es la única cita de esta mesa que se ha hecho pública, pero desde Junts garantizan que se está cumpliendo lo pactado, dando a entender que se habrían producido otras dos: una en enero y otra en febrero. Eso sí, no han querido dar ningún detalle de estos encuentros. El pasado 17 de enero sí trascendió una reunión entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero tuvo lugar en el Congreso y, que se sepa, sin verificador. SE PLANTÓ JUNTS, PERO SE REPARTE LA GANANCIA En todo caso en Junts se congratulan de que es esté dando cumplido cumplimiento a su pacto con el PSOE y también del acuerdo alcanzado en torno a la proposición de Ley de Amnistía que se ha materializado este jueves con la aprobación de un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso. En este contexto, se muestran orgullosos de haber mantenido su posición en estas semanas porque, argumentan, ha servido para "arreglar" el texto de la ley. Según su relato, ellos asumieron en solitario el coste de aquel voto negativo en la votación de conjunto que tuvo lugar en el Pleno el 30 de enero, y ahora "la ganancia" se la reparten "entre todos". Eso sí, señalan que en estas semanas todo el mundo ha podido ver lo que han dicho y hecho cada uno de los actores de ese acuerdo sellado a tres bandas, también con PSOE y ERC. Las mismas fuentes se congratulan del ambiente en el que han trabajado los equipos técnicos de Junts y ERC. Según explican, no han negociado un 'plan b' por si en algún caso un tribunal no aplica la amnistía, pero durante las conversaciones PSOE y ERC sí apuntaron la posibilidad de, en ese caso, aplicar indultos para los que eventualmente queden fuera. LIMITAR PLAZOS DE INSTRUCCIÓN Y DEROGAR LA PÉRDIDA DEL ACTA Tampoco se ha abordado en el marco de esas conversaciones la idea que lanzó el propio Pedro Sánchez de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para limitar los plazos de instrucción, pero en Junts juzgan "imprescindible" derogar el artículo 384 bis de esa ley. Este fue el precepto que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a Puigdemont y otros líderes del 'procés' mientras estaban procesados por el referéndum ilegal y antes de haber sido condenados. Junts llevó al Pleno del Congreso una proposición de ley con ese objetivo hace un año, pero el PSOE unió sus votos a los del PP, Vox y Ciudadanos para tumbar su toma en consideración. Además, la formación independentista considera necesario hacer cambios en el Código Penal para revertir los que introdujo el PP con su última reforma en 2015. Desde Junts confían en que las conversaciones sobre la Ley de Amnistía que se abrieron tras su plante de enero hayan servido para que los socialistas entiendan que, como han mantenido siempre los de Carles Puigdemont, la legislatura seguirá adelante si se van produciendo avances en las negociaciones entre los partidos. "Cumplen y cumplimos", resumen. NEGOCIACIONES PARALELAS En paralelo a la Ley de Amnistía, el PSOE y Junts han continuado negociando otros asuntos, incluidos los Presupuestos Generales del Estado para 2024, pero los independentistas se afanan en separar las dos parcelas e insisten en que "ni mucho menos" hay ya un acuerdo sobre las cuentas públicas. Tampoco dan detalles del estado de esa negociación. Respecto a cuándo podría producirse el regreso de Puigdemont a España, de donde huyó en 2017 para escapar a la acción de la Justicia, las mismas fuentes prefieren no concretar fechas porque es una decisión que le corresponde solo a él. Eso sí, de lo que no hay dudas es de que será el candidato a las elecciones europeas como ha confirmado este jueves el propio Turull.