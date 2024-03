Jueza llama a juicio a expolicía de Ecuador acusado de ejecutar a un agricultor en 1990

Quito, 7 mar (EFE).- Una jueza de Ecuador ha aprobado el inicio de juicio contra un expolicía identificado como Luis Enrique B. P., acusado de tortura y ejecución extrajudicial contra un agricultor en 1990, en un proceso que se enmarca en un contexto de casos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Así lo informó este jueves la Fiscalía General del Estado al precisar que una jueza de Garantías Penales de la provincia costera de Los Ríos (suroeste) declaró válida la versión del Ministerio Público que restó validez al caso que, en su momento, fue juzgado por una corte policial que declaró la prescripción de la causa.

La Fiscalía, en un comunicado, indicó que su unidad Especializada en Derechos Humanos presentó un dictamen acusatorio contra el policía en situación de retiro, sustentado en pruebas testimoniales, documentales y periciales.

Según el relato fiscal, el 28 de enero de 1990 el agricultor Ángel Francisco M. F. se movilizaba en una camioneta por la ciudad de Quevedo, en Los Ríos, cuando el grupo fue interceptado por policías vestidos de paisanos que realizaban operaciones contra la delincuencia.

El agricultor fue detenido para investigación junto a uno de sus hermanos y fueron trasladados a unas oficinas del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía, de donde el segundo de ellos fue liberado.

La indagación fiscal sostuvo que el subjefe del SIC y jefe de ese operativo, Luis Enrique B. P., torturó a la víctima al intentar que declarara su supuesta participación en asaltos y robos en carreteras y delatara a otros presuntos integrantes de una banda criminal.

Los familiares del campesino encontraron su cuerpo en la morgue, luego de percatarse que varios agentes sacaban de las instalaciones policiales un bulto envuelto en una cobija.

El cuerpo del campesino, que mostraba golpes en el rostro y un disparo en la sien, fue encontrado por los familiares envuelto en la misma cobija que habían observado antes.

La versión del acusado advertía de que el agricultor era el supuesto cabecilla de una banda de delincuentes y que su muerte había ocurrido tras un tiroteo en un "intento de fuga".

La autopsia, no obstante, desvirtuó la coartada del oficial, pues además de presentar golpes en el rostro antes de su muerte, el disparo en la sien había ocurrido a una distancia de 50 centímetros.

Este caso se tramitó en una Corte Distrital de la Policía Nacional, pero el 7 de noviembre de 2002 se declaró la prescripción y archivo de la causa en favor de los imputados, lo que implicó que la muerte del agricultor quedara en la impunidad, según señaló el Ministerio Público.

La unidad de la Fiscalía sobre delitos contra los derechos humanos, que son imprescriptibles, ordenó practicar una pericia sobre este caso como "cosa juzgada fraudulenta".

Asimismo, determinó que "la jurisdicción policial no es competente para conocer casos de violaciones de derechos humanos, porque no existe independencia ni imparcialidad". El Ministerio Público ha concluido, por tanto, que en esta causa "no se respeta el debido proceso". EFE

