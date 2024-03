Jorge Sanz recuerda con cariño su 'historia' con Belén Esteban

Llamaron especialmente la atención las declaraciones que hizo Jorge Sanz en el Festival de Málaga el pasado fin de semana hablando por primera vez sobre el romance que tuvo en el pasado con Belén Esteban... y es que pocos se acordaban que ambos compartieron un tiempo juntos y el intérprete aprovechó para aclarar qué hubo entre ellos. "Fuimos amigos y salimos juntos alguna vez, pero fantástica vamos" aseguraba el actor, dejando claro que un affaire "no"... sin embargo, de todos en sabido que entre ellos hubo un efímero romance que no llegó a nada y del que al menos Jorge tiene muy buen recuerdo. Hoy, le hemos vuelto a ver en el mismo sitios y se ha quedado muy sorprendido al ser preguntado de nuevo por ello tras la repercusión que tuvo el fin de semana pasado: "¿Ah sí? ¿qué ha pasado?" y al decirle el revuelo que ha tenido la información, nos explicaba que no pasó "nada, absolutamente nada, somos amigos, es una chica estupenda". Sin embargo, en vistas de darle naturalidad, Jorge nos ha desvelado que "no hay nada que ocultar, éramos jóvenes, salimos juntos, coincidimos en algún garito, nos hemos reído mucho y ya está" y añadía para dejar claro que "me parece una mujer fantástica, una guerrera y muy cachonda". El actor también nos ha confirmado que Belén "no" se ha puesto en contacto con él tras sus declaración, pero ha explicado que "si nos vemos nos saludamos, pero vamos que éramos muy jóvenes". Por último, Jorge bromeaba sobre los productos gastronómicos que tiene la Esteban y desvelaba que su gazpacho "no lo he probado, pero para gazpachos los míos y los de mi pareja".