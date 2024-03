Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, vive un momento surrealista con el modelo

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, ha vuelto a aparecer en 'TardeAR', esta vez a través de videollamada, y ha confesado un suceso que ocurrió durante la tarde ayer y que ha dejado perplejos a todos los colaboradores del programa. Al parecer, el modelo fue hasta su casa con el objetivo de reclamarle sus pertenencias personales. Como ya contó Jeimy, cuando su historia de amor con el modelo terminó, este dejó muchas pertenencias en su domicilio y hasta ayer no había mostrado ninguna intención de recuperarlas. Tal y como ha contado la invitada a través de videollamada, ayer por la tarde recibió la visita inesperada de Carlo a su casa, él desde la calle y ella en el balcón de su casa. Fuera de sí, le llamó por teléfono para exigirle que le devolviera sus cosas mientras que le gritaba e insultaba. A Jeimy le ha pillado por sorpresa esta reacción por parte de Carlo porque justo ayer comenzó de nuevo a trabajar y a retomar su vida después del bache emocional que pasó tras su ruptura y lo que menos se esperaba era tener que lidiar con esta desagradable situación. Él le pidió subir a su casa, pero ella se negó y ha reconocido a todos los colaboradores que no le importa darle todo lo que le pertenece, pero para ello, tendrá que esperar a la semana que viene porque estarán sus padres en Madrid y se lo tendrá que pedir a ellos. Además, Jeimy ha desvelado que tras este altercado, recibió una llamada telefónica por parte del modelo para pedirle disculpas, un cambio de actitud que le chocó bastante porque cuando estuvo en su domicilio estaba completamente fuera de sí y echándole en cara que se hubiese paseado por los platós hablando de su relación. Por último, la exnovia de Carlo ha dejado claro que ha retomado su vida y pretende seguir su camino por separado de éste, por lo que no quiere saber nada más de él... y eso implicaría dejar de pagar el préstamo en el que se metió para costear un patinete suyo.