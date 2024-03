Irlanda acusa a Isral de ser "imprudente" con la vida de los civiles de la Franja de Gaza

El viceprimer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha acusado a las autoridades de Israel de actuar de manera "imprudente" con las vidas de civiles en la Franja de Gaza, escenario de una campaña militar que suma ya más de 30.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños. "Israel es imprudente con la región y, sobre todo, es imprudente con la vida de los ciudadanos de Gaza (...) Es absolutamente imprudente al permitir que ocurra lo que está ocurriendo a diario", ha manifestado el 'número dos' del Gobierno irlandés ante el Parlamento. Martin ha lamentado que la operación israelí en la Franja de Gaza ha producido un colapso de la cohesión social y el orden en el enclave, y ha aseverado que ahora mismo la prioridad de Irlanda es la de alcanzar un alto el fuego humanitario inmediato y un plan de paz. Asimismo, Martin ha dicho que Dublín está "buscando activamente" la posibilidad de contribuir a los esfuerzos internacionales de suministrar ayuda humanitaria a Gaza por vía aérea, aunque señala que la vía más rápida sería que Israel abriera corredores. "Muchos países están intentando llevar una ayuda de emergencia a Gaza. Muchos países están intentando poner fin al conflicto (...) No me cabe duda de que muchos en Estados Unidos quieren que esto termina, pero Israel es imprudente con sus propios aliados", ha añadido. Estas declaraciones del viceprimer ministro irlandés se producen en respuesta a la líder socialdemócrata, Holly Cairns, quien ha aseverado que la guerra en Gaza está poniendo de manifiesto que los Estados occidentales son "hipócritas inmorales". "Solo valoran el derecho internacional cuando son sus enemigos, y no sus aliados, quienes lo incumplen (...) De vez en cuando señalan con el dedo al gobierno israelí, pero siguen apoyándolo y armándolo", ha reprochado la líder de la socialdemocracia irlandesa. Cairns ha señalado que "no solo Estados Unidos está implicado en esto", sino que Alemania también ha "multiplicado por diez" sus exportaciones de armas a Israel desde octubre, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) atacó territorio israelí. "Las armas procedentes de Alemania representan ahora casi el 30 por ciento de las importaciones militares totales de Israel. El genocidio es una buena fuente de ingresos para la industria armamentística alemana", ha zanjado Cairns, que también ha señalado a Reino Unido. En este contexto, la líder socialdemócrata ha instado al Parlamento irlandés a promulgar leyes que tipifiquen como delito la importación de bienes procedetes de territorios ocupados e imponer restricciones a la inversión de activos irlandeses en asentamientos israelíes. A todo esto, el viceprimer ministro Martin ha recalcado que el Ejecutivo irlandés "No ha perdido su brújula moral" y ha instado a terceros países a cortar el suministro de armamento a Israel para así facilitar el fin del conflicto. Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército israelí lanzó una operación en respuesta que se cobra ya la vida de más de 30.800 personas, según las autoridades gazatíes, controladas por la milicia.