Gabriela Guillén, tajante ante el cambio de actitud de Bertín Osborne sobre su hijo

Dos meses después del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, y de que Bertín Osborne dejase claro que no quería volver a ser padre ni pensaba ejercer como tal, el cantante habría cambiado de opinión. Según ha revelado Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles', este tiempo le habría servido para darse cuenta de los errores que ha cometido, y el primero de ellos estaría relacionado directamente con el bebé. Y es que tras negarse en un principio a saber nada del pequeño -aunque sí dejó claro que se haría cargo de él económicamente-, el presentador habría tomado la decisión de tener relación con el niño si las pruebas de paternidad (a las que todavía no se ha sometido) demuestran que es su padre como sostiene la modelo. Un sorprendente cambio de actitud el de Bertín sobre el que le hemos preguntado a Gabriela que, más sonriente de lo habitual, se ha desmarcado con contundencia y dejando claro que, a pesar de estas informaciones, ella no sabe absolutamente nada del artista. "No voy a decir nada. ¿Qué me estáis preguntando, si es su hijo? De verdad, ¿por qué me preguntáis a mí? Yo no entiendo una cosa, ¿por qué no le preguntáis eso a él y no a mí? Me parece muy bien pero yo no tengo ninguna noticia de nada" ha asegurado, revelando que su contacto con Bertín continúa siendo nulo: "Yo no hablo con él". Dejando en el aire si espera un perdón público por parte del cantante y si está feliz de que haya cambiado de opinión y quiera tener trato con su bebé, Gabriela ha insistido en que no es ella la que tiene que pronunciarse sobre esta inesperada decisión. "En primer lugar que le preguntéis a él. Si la noticia ha salido de ahí, pues preguntadle a él. Yo no tengo nada que decir" ha sentenciado, sin confesar si le gustaría que su hijo tuviese relación con su padre. "Si tengo que hablar algo con él, lo hablaré con él. Yo siento mucho vuestro interés, pero yo no voy a decir absolutamente nada a los medios. Si tengo algo importante que decir, será con él con quien solucione las cosas y nada más, personalmente. Es que no tengo nada que decir a los medios" ha zanjado, confirmando que es algo que todavía no se ha producido porque "no he hablado con él".