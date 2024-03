El Prado rescata de un 'olvido' de 200 años a los clípeos 'federicianos', una suerte de camafeos del siglo XIII

El Museo del Prado ha presentado este jueves 7 de febrero la remodelación de un espacio de la pinacoteca para albergar veinte relieves de tamaños diferentes, dentro de un formato ovalado irregular, conocidos como clípeos y pertenecientes al estilo federiciano en torno al año 1250. "Se trata de un hallazgo excepcional desde dentro del Prado de unas piezas que estaban en el museo desde hace 200 años y que ahora ocuparán un lugar destacado", ha señalado durante la paresentación el director del museo, Miguel Falomir, quien además ha incidido en el valor "absolutamente excepcional" de unas obras que se enmarcan en los principios del Renacimiento. En concreto, los clípeos que ahora cuelgan ancladas a un muro --algunos de ellos llegan a pesar hasta 40 kilogramos-- se tratan de cabezas de perfil que llenan prácticamente toda la superficie escultórica, como sucede en los camafeos, con los que estos relieves presentan una estrecha relación. Entre ellos se pueden señalar los clípeos de personajes barbados, los que portan corona de laurel, al modo tradicional de los emperadores romanos, y otros en los que se pueden observar tocados distintos, todos ellos de raigambre clásica. La identificación de las figuras no es posible al carecer de atributos o inscripciones, y todas ellas comparten la sencilla ejecución de su labra. "No se han podido identificar iconográficamente, aunque son personajes laureados como emperadores, con diademas...objetos idealizados que hemos identificado con los medios que se tenían para mirar al mundo clásico", ha explicado el jefe de departamento de escultura del museo, Manuel Arias. En cualquier caso, la pinacoteca ha explicado que las extraordinarias coincidencias con una serie de piezas localizadas en diversas partes de Italia han permitido proponer para todos ellos un origen común dentro del estilo llamado 'federiciano' y catalogados hacia 1250. Muy destacado en la glíptica, este estilo fue el desarrollado en tiempos de Federico II (1194-1250), rey de Sicilia y emperador del Sacro Imperio Romano. Nieto de Federico Barbarroja, fue conocido como el 'stupor mundo' (asombro del mundo), y tuvo inquietudes intelectuales en todo tipo de disciplinas. EL CARROCCIO DE LA BATALLA DE CORTENUOVA Algunos de estos relieves se han puesto en relación con la decoración de un desaparecido monumento del Capitolio de Roma, erigido para albergar los restos del carroccio, una simbólica carroza militar arrebatada por Federico a la Liga Lombarda en la batalla de Cortenuova, y que el soberano regaló a la ciudad en 1237. Con la colaboración del grupo de infraestructuras OHLA, el Prado ha acondicionado arquitectónicamente los paramentos y el pavimento del Patio norte del edificio Villanueva para una nueva intervención museográfica que muestra esta obra escultórica no expuesta hasta ahora. El presidente del Prado, Javier Solana, ha calificado a la pinacoteca como "una caja de sorpresas" y avanza nuevas intervenciones porque se "sigue actualizando todos los rincones del museo". De hecho, Arias ha celebrado pasar de "un espacio residual" a esta "colocación laboriosa" de unas piezas que "hablan de la importancia" de la escultura en el museo. EL GABINETE DE DESCANSO DE LOS REYES La colaboración del Grupo OHLA, grupo global de infraestructuras con más de 110 años de trayectoria, ya permitió en 2022 la recuperación el sentido original de la sala 39 del Prado, el Gabinete de descanso de Sus Majestades los Reyes, tal y como Juan de Villanueva la concibió. El restablecimiento del gran ventanal central que articula el paramento sur de la sala, cegado desde 2009 con motivo de la reordenación de la colección de Pintura francesa del XVIII, permitió la recuperación de su conexión visual con el Jardín Botánico.