El grupo francés JCDecaux gana 209,2 millones de euros en 2023, un 58,4% más, pero no repartirá dividendo

El grupo francés de publicidad exterior JCDecaux se ha anotado un beneficio neto atribuido de 209,2 millones de euros en 2023, lo que supone una mejora del 58,4% respecto de la cifra contabilizada doce meses antes. Según ha informado este jueves mediante nota de prensa, los ingresos fueron de 3.296 millones de euros, un 7,2% más que el ejercicio anterior, y de 3.570 millones de euros en términos ajustados, un 7,6% más. Después, los ingresos no ajustados del cuarto trimestre fueron de 1.040 millones de euros. Si se excluye el impacto negativo de la variación de los tipos de cambio y el efecto de las variaciones de perímetro, los ingresos ajustados anuales han aumentado orgánicamente en un 8,7%. Esta progresión reflejó el crecimiento de las tres divisiones existentes de transporte, mobiliario urbano y publicidad de gran formato. Así, la facturación de la sección de mobiliario urbano aumentó un 5,3%, hasta los 1.839 millones de euros, frente a los 1.747 millones de euros previos. Por su parte, el transporte creció un 14,6%, hasta los 1.233 millones de euros, mientras que la división de gran formato avanzó un 0,8%, hasta los 498,4 millones de euros. Todas las zonas geográficas han tenido un crecimiento orgánico positivo, incluidas Asia-Pacífico, Reino Unido, con mejoras de dos cifras. América del Norte, Europa y Francia, por este orden, informaron también de mejoras. El resto de mercados crecieron un 14,1%. La deuda neta se mantuvo, según la empresa, "globalmente estable" en 1.006 millones de euros al cierre de 2023, frente a los 975 millones de euros de 2022. Esto fue reflejo de una situación financiera "sólida", con un ratio de apalancamiento que cayó a x1,5 a finales de 2023, vencimientos de deuda "bien distribuidos" y una "fuerte" liquidez, con un efectivo de 1.685 millones de euros y una línea de crédito no dispuesta de 825 millones de euros. Con el fin de mantener la "flexibilidad financiera" y aprovechar futuras oportunidades de inversiones orgánicas y externas selectivas, la dirección de JCDecaux recomendará en la próxima asamblea general de accionistas del 7 de mayo no repartir dividendos en 2024. "Nuestra facturación digital (DOOH) ha progresado en un 20,8% en 2023, 22,7% en orgánico, hasta alcanzar un nivel récord del 35,3% de la facturación anual del grupo, con un fuerte crecimiento de la facturación programática. La facturación publicitaria analógica también ha aumentado en 2023, a pesar de la conversión de algunos emplazamientos analógicos 'premium' a digital", ha explicado el codirector general de JCDecaux, Jean-Charles Decaux.