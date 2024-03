El Barcelona recibe a un pletórico Mallorca con un ojo puesto en la Liga de Campeones

Barcelona/Palma, 7 mar (EFE).- El Barcelona abre este viernes la jornada 28 de LaLiga EA Sport (21:00 horas/20 GMT) recibiendo a un Mallorca en el mejor momento de la temporada tras clasificarse para jugar la final de la Copa del Rey y vencer al Girona, pero con la cabeza puesta en el duelo europeo de este martes ante el Nápoles, donde se jugará su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tal como reconoció este miércoles el defensa Ronald Araujo, ahora mismo la Champions es la prioridad del equipo azulgrana que, tras el empate sin goles ante el Athletic Club la pasada jornada, perdió la oportunidad de colocarse segundo y de recortar dos puntos más al Real Madrid, después de que este no pudiese ganar al Valencia.

Y es que el irregular Barça de Xavi está ahora mismo a 8 puntos del liderato y aún tiene que pasar por el Bernabéu, por lo que en el club catalán, aunque no se diga públicamente, se da prácticamente LaLiga por perdida.

Sin embargo, el cuadro catalán ya está un solo punto por debajo del Girona en la clasificación y tiene a tiro un subcampeonato que le daría el derecho a disputaría la próxima Supercopa de España.

Conseguirlo pasa por no dejar escapar más punto en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde esta temporada ha perdido ante el Real Madrid (1-2), Girona (2-4) y Villarreal (3-5) y ha empatado contra el Granada (3-3).

Ante el Mallorca, el Barcelona tiene dos nuevas bajas: las de Frenkie de Jong y Pedro González 'Pedri', dos piezas fundamentales en el centro del campo que se lesionaron en San Mamés y que se suman a las de Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alejandro Balde, Marcos Alonso y Ferran Torres, aunque estos dos últimos ultiman la recta final de su recuperación.

Para solucionar ambas ausencias en la medular, el técnico del conjunto azulgrana, que hará rotaciones pensando en el Nápoles, probablemente regrese al 4-3-3 y apueste por Joao Félix en un once titular en el que tampoco estará el central Ronald Araujo, sancionado.

La plaza del uruguayo la ocupará Iñigo Martínez como pareja en el eje de la zaga del joven Pau Cubarsí. Y en el medular, además de Fermín López como relevo de De Jong, la otra novedad seguramente sea la de Oriol Romeu por Andreas Christensen en la posición de pivote defensivo.

Por su parte, el Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre se presentará en Barcelona en el mejor momento de la temporada tras clasificarse para jugar la final de la Copa del Rey ante el Athletic Club y vencer en la última jornada de la Liga al Girona en Son Moix.

Todas son buenas noticias en el club balear desde la semana pasada. El 6 de abril peleará en Sevilla por alzar la Copa veintiún años después, circunstancia que ha desatado la euforia entre su afición, y aumentó a 8 puntos la distancia con el descenso tras su triunfo ante el conjunto catalán.

En los círculos deportivos de la isla se ha hablado más en los últimos días del viaje a la capital hispalense que del equipo azulgrana.

Las peticiones para estar presente en el estadio de La Cartuja han desbordado las previsiones de la entidad bermellona, que espera movilizar a un gran número de aficionados a Sevilla.

Aguirre tiene a toda la plantilla disponible con excepción del centrocampista Omar Mascarell, sancionado por acumulación de amonestaciones y el central Martín Valjent, con molestias físicas.

El técnico de Ciudad de México recupera al central belga Siebe Van der Heyden una vez cumplidos dos partidos de sanción e incluirá en la lista de convocados al lateral hispano-argentino Pablo Maffeo, prácticamente recuperado de una lesión.

Todo apunta a que Aguirre mantendrá en Montjuic la defensa de cinco jugadores, tres de ellos centrales, como lo viene haciendo desde marzo de 2022, cuando firmó con el Mallorca.

En muchos partido solo alineó a un delantero centro -Vedat Muriqi- pero en las últimas semanas, tanto en la Liga como en la Copa el Rey, ha reforzado el ataque situando al balear Abdón Prats y al canadiense Cyle Larin junto al kosovar.

El Mallorca solo ha ganado como visitante al Celta (0-1). De 39 puntos en juego lejos de Son Moix solo han sumado 8, tras 7 derrotas, 5 empates y el triunfo en Balaídos.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Araujo, Cancelo, Romeu, Fermín, Gündogan, Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.

Mallorca: Rajkovic; Gío González, Raillo, Nastasic, Copete, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Samu Costa, Sergi Darder, Dani Rodríguez; Muriqi.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité gallego).

Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys.

Horario: 21:00 horas (20 GMT)

Posiciones: Barcelona, 3º (58 ptos.); Mallorca, 15º (27 ptos.).

El dato: El Mallorca no gana en el feudo azulgrana (2-3) desde 2008, un partido que perdía 2-0 en el minuto 66.

Las frases

Xavi: "No creo que LaLiga esté perdida; mañana tenemos otra oportunidad".

Javier Aguirre: "A Montjuic iremos a competir, como lo hacemos siempre".

Palma, 7 mar (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, afirmó este jueves que "nunca es buen momento para ir a sumar al campo del Barça", en alusión a las numerosas bajas del conjunto azulgrana, que hipotéticamente podrían favorecer a su equipo, en un momento dulce tras la clasificación para disputar la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao.

"El Barça tiene varias bajas de jugadores importantes, es cierto. Pero cuando creemos que no están bien, porque no jugaba Ronaldinho, por ejemplo, te comías cuatro goles. Equipos como el Barcelona, Real Madrid o Atlético son difíciles de batir siempre", explicó Aguirre.

El 'Vasco' también se refirió a la posibilidad de que el conjunto de Xavi Hernández dedique más atención a la visita del Nápoles en la vuelta de la Liga de Campeones que al enfrentamiento contra su equipo este viernes a Montjuic.

"Ellos pelean en dos competiciones. En la Liga no se pueden rezagar más y no creo que frente a nosotros prioricen el partido ante el Nápoles. Xavi ha sido valiente, es campeón de Liga, está peleando la Liga y la Champions y lo está haciendo muy bien", apuntó el técnico de los bermellones.

Aguirre señaló, asimismo, que tras el anuncio de Xavi Hernández de que dejará el banquillo al final de la temporada, el FC Barcelona "ha mejorado".

"Sus jugadores han reaccionado y nunca es buen momento para ir al campo del Barça a sumar. Nosotros iremos a competir como lo hacemos siempre. Si hay suerte, seguiremos sumando, en caso contrario, tendremos que esperar", apuntó.

El entrenador de Ciudad de México avanzó que las dos únicas bajas que tiene su equipo para el choque en Montjuic son el central Martin Valjent, con molestias físicas, y el mediocentro Omar Marcarell, sancionado.

Con respecto a que si la permanencia estará esta temporada en los 40 puntos, Aguirre precisó que "nunca" ha sido bueno para hacer pronósticos.

"Desde que estoy en la Liga española siempre he creído que con 42 puntos es imposible que descendieras, pero he visto en el fútbol cosas increíbles. Prefiero no aventurarme con un pronóstico. Hasta que nosotros liguemos dos o tres resultados buenos prefiero seguir siendo cauto", remarcó Javier Aguirre.