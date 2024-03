EEUU considera "un error" dar por fracasadas las negociaciones para un acuerdo en Gaza

El embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, ha recalcado este miércoles que sería "un error" dar por fracasadas las negociaciones entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un acuerdo a través del que se garantice la liberación de los rehenes cautivos por la milicia a cambio de un alto el fuego. "Todavía hay conversaciones en marcha, todavía hay idas y venidas. Las diferencias se están reduciendo", ha manifestado el embajador Lew en el marco de una conferencia sobre Seguridad Nacional en Tel Aviv, donde ha incidido en que todavía no se ha "roto" la posibilidad de un entendimiento entre las partes, según informa el diario 'The Times of Israel'. Aunque Lew ha reconocido la suma importancia de alcanzar este acuerdo antes de Ramadán --festividad sagrada para los musulmanes que arranca este mismo fin de semana--, ha incidido en que hay que ser conscientes de que un pacto entre las partes sería beneficioso sea cual sea el momento en que se apruebe. En este punto, el representante estadounidense en Israel ha señalado que "cada día se hace más difícil ser optimista" sobre el estado de salud y las condiciones de seguridad en las que todavía se encuentran un centenar de israelíes tomados como rehenes por Hamás durante los ataques del 7 de octubre, desencadenante del actual conflicto en la Franja de Gaza. "Una pausa aumentaría la probabilidad de una solución diplomática en el norte. Una pausa aumentaría la probabilidad de que la normalización (con Arabia Saudí) avance", ha señalado un Lew que pone así de manifiesto las compleja situación en la que se encuentra Israel, con frentes abiertos en lo diplomático y también en lo territorial, con enfrentamientos en el sur con Hamás y en el norte con el partido-milicia chií libanés Hezbolá. Hamás lanzó a comienzos de octubre una ofensiva contra territorio israelí que se saldó con casi 1.200 muertos y en la que la milicia tomó como rehenes a cerca de 240 personas, gran parte de ellas ya liberadas tras un acuerdo alcanzado entre las partes a finales de noviembre y que ahora se busca reeditar. Tras los ataques de Hamás, el Ejército de Israel lanzó una cruenta contraofensiva en la Franja de Gaza, centrada en un principio en las estructuras de la milicia en el norte del enclave pero que con el paso de las semanas se ha extendido hacia el sur. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, hablan ya de casi 31.000 muertos.