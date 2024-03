'Descansar en paz' ofrece en el Festival de Málaga un 'thriller' trágico en una Argentina rota

El director argentino Sebastián Borensztein ha presentado este jueves en el 27 Festival de Málaga su nuevo largometraje, 'Descansar en paz', que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de un 'thriller' trágico sobre la identidad y las relaciones familiares en un complejo contexto socioeconómico. La trama sigue a un hombre de familia que, ahogado por las deudas, aprovecha un atentado para desaparecer. Tras vivir muchos años fuera de su país con una identidad falsa, un hallazgo fortuito le obligará a afrontar la vida que había dejado atrás. El realizador del filme, Sebastián Borensztein, ha participado en una rueda de prensa tras la exhibición de su obra en el cine Albéniz junto con los intérpretes Joaquín Furriel y Griselda Siciliani, además del productor Federico Posternak. "Hemos hecho un trabajo con mucho corazón y muchas ganas. Coronarlo con la presencia de la película aquí en Málaga es una muy buena manera de abrir el recorrido que inicia hoy", ha afirmado Borensztein, que ha calificado la historia de "oscura" y "una tragedia" en la que cada plano pretende "explotar la emoción". La cinta, que será distribuida por la plataforma de 'streaming' Netflix, está basada en una novela del escritor Martín Baintrub. El cineasta ha asegurado que han intentado "mantener el espíritu de la novela", pero tratando de "hacer a los personajes menos odiables" que en el texto literario original. "Es cierto que el país no tiene recursos, es cierto que está en una situación de quebranto absoluto, pero personalmente creo que es un error pensar que se superan esos déficit con recortes a la cultura", ha defendido Sebastián Borensztein sobre la situación política argentina: "Un país que cercena sus recursos culturales lo pagará en el futuro porque está cercenando parte de su propia identidad". Con todo, él ha sido optimista porque "nadie hace cine para pagar las cuentas de luz y de teléfono", sino porque lo llevan "en la sangre" y es "una pasión": "Nadie permite que se le cierre la puerta en la cara a la pasión y a lo que te mueve a vivir. Vamos a encontrar el camino, no tengo ninguna duda, con la plata o sin la plata", ha sentenciado. "Es un buen negocio para el país tener una industria audiovisual pujante", ha aportado el productor Federico Posternak, que ha señalado la singularidad del país para poder acoger una historia como esta: "En la Argentina esas cosas lamentablemente suceden, porque es un país que de la noche a la mañana te da vuelta". La actriz Griselda Siciliani ha definido su papel como "un regalo" que le ha permitido "poder atravesar esta tremenda tragedia" y poner a prueba su registro, habitualmente más ligado a la comedia. Por su parte, el intérprete Joaquín Furriel ha hecho hincapié en el "cambio emocional" que pasa en los 15 años que alcanza la película ya no solo en los personajes, sino en el propio país.