Crónica del Valencia Basket - Barça, 78-88

El Barça doblegó (78-88) al Valencia Basket este jueves en la jornada 28 de la Euroliga celebrada en La Fonteta, donde Ricky Rubio resultó decisivo para los visitantes, a pesar de jugar apenas 13 minutos en su segundo encuentro desde su regreso de azulgrana. El base tomó las riendas en el último cuarto para dar la puntilla a un equipo 'taronja' que había sido mejor en el primer tiempo. Tras el descanso, los de Roger Grimau recuperaron una buena defensa y disfrutaron de un acierto que, desde el triple, no existió en los locales. Así, el Barça defiende la segunda plaza (19-9) y el Valencia Basket se queda en peligro de salir del 'Top 10'. El equipo culé no tardó en sufrir las virtudes de un Valencia más exigido en la tabla como para no redoblar esfuerzos en casa. Un cinco de cinco de Jan Vesely y un buen despliegue físico dio a los catalanes una primera buena renta (6-16), pero el equipo 'taronja' se levantó para dejar en 18-18 el primer cuarto. A partir de ahí, el equipo local impuso su defensa y encontró más recursos en ataque, no así un tiro de tres que le fue esquivo todo el partido. Damien Inglis destacó por encima del resto en la remontada inicial pero en el segundo cuarto no dejaron de aparecer jugadores de Mumbrú, como Claver, Jones, Pradilla y Ojeleye. Con 10 pérdidas por una del rival, el Barça se vio obligado a la reacción tras el descanso y la encontró con más facilidad de lo esperado. El Valencia perdió más balones en un par de minutos que en todo el primer tiempo y los de Grimau iniciaron la remontada que tuvo a Ricky Rubio al volante en el último cuarto. Un 0-7 fue el regreso de vestuarios, pero Jones, el único que parecía tener el día desde el triple en los locales, sujetó el intento de escapada azulgrana (57-59). El Barça se hizo con las riendas y Rubio, que había jugado los minutos finales de cada cuarto, entró en el último para afianzar la renta. El base, que regresó 13 años después como azulgrana la pasada semana en la derrota contra el Mónaco, anotó y asistió en buena conexión con un Willy Hernangómez que se guardó también lo mejor para el final (63-74). Las pérdidas terminaron de cambiar de barrio y el Barça alcanzó su mejor momento para abrochar el triunfo. Nicolás Laprovittola fusiló en un triple que marcó las diferencias, con un 6 de 28 en los locales, y Vesley terminó sin fallo en sus 21 puntos. El equipo azulgrana da así un paso importante para ser segundo y tener ventaja de campo en los 'playoffs', mientras el Valencia ve complicarse el 'play-in'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: VALENCIA BASKET, 78 - BARÇA, 88. (42-47, al descanso). --EQUIPOS. VALENCIA BASKET: Jones (15), Puerto (2), Anderson (6), Inglis (13) y Davies (7) --quinteto inicial--; Harper (-), Claver (10), Pangos (-), Pradilla (2), López-Arostegui (4), Robertson (-), Ojeleye (19). BARÇA: Satoransky (6), Jokubaitis (2), Kalinic (13), Parker (12) y Vesely (21) --quinteto inicial--; Brizuela (2), Rubio (3), Laprovittola (13), Hernangómez (8), Parra (8), Abrines (-). --PARCIALES: 18-18, 24-19, 15-22, 21-29. --ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Cici. Sin eliminados. --PABELLÓN: Pabellón Fuente de San Luis.