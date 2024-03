Chus Mateo: "Hemos perdido un pelín de alegría después de ganar la Copa"

Madrid, 7 mar (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró tras la derrota de su equipo en casa en la Euroliga ante el Fenerbahce turco (79-89) que han "perdido un pelín de alegría después de ganar la Copa" pero que "no hay que volverse muy locos".

"Hemos perdido un pelín de alegría después de ganar la Copa, hemos bajado un poquito la energía porque hemos conseguido los dos títulos que había que ganar hasta ahora en el calendario. Hemos bajado un poquito esa tensión", señaló ante los medios de comunicación en sala de prensa.

"No hay que volverse muy locos con esto, hay que seguir trabajando juntos. Ahora es cuando se ven realmente los equipos. Llevamos tres derrotas seguidas en la Euroliga, pero eso da muchísimo más valor a lo conseguido anteriormente. Toca seguir trabajando, no ha sido el mejor día y se acabó. Vamos a pensar en mañana, en seguir trabajando. Vendrán momentos malos ahora, porque durante las temporadas hay momentos en los que no siempre se puede jugar bien. Y ha llegado este momento. Saldremos de ahí trabajando, estando juntos", añadió.

Mateo opinó que tienen que limar aspectos como las pérdidas y los rebotes y dio las claves para mejorar las sensaciones: "Eso es un equipo, ponerse a trabajar, remangarse, dejar de mirarse uno mismo y mirar al grupo. Y el grupo siempre ha mostrado señas de identidad en las que la unidad nos ha sacado adelante. Eso va a ser así. Vamos a estar unidos cuando las cosas van mal, porque esa es la mejor manera de demostrar que un equipo lo es con mayúsculas".

En cuanto al análisis del enfrentamiento, señaló: "Es obvio que no estamos haciendo nuestro mejor baloncesto en este momento, pero tenemos que seguir trabajando. Hemos perdido contra un equipo con el objetivo de meterse en el playoff y es un buen equipo, va a ser un rival de los que va a estar arriba. Ellos han puesto bastante más intensidad, sobre todo en la primera parte, y han sacado una diferencia que luego ha sido insalvable por mucho que hemos remado en el tercer cuarto".

"El partido ha pasado claramente por la lucha del rebote, no hay otra razón por la cual se puede explicar esta derrota a nivel técnico y táctico. Nos han quitado el 45% de los rebotes en nuestro aro, que son muchísimos. Y eso no se puede permitir, hemos dado muchísimas facilidades. Tampoco ha sido nuestro día a nivel de tiro exterior", completó. EFE

cmg/plv