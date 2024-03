Analistas valoran que la compra por Iberdrola de Avangrid encaja con su estrategia de crecimiento en EE.UU.

Los analistas han valorado positivamente la operación lanzada por Iberdrola para tomar el 100% de su filial estadounidense Avangrid, ya que encaja con su estrategia para crecer en redes en Estados Unidos, un mercado con alto potencial, y simplifica su estructura. Los títulos de Iberdrola reaccionaban también en positivo a la operación, siendo uno de los valores destacados en la jornada del Ibex 35 con una subida del 1,76% a las 13.03 horas, para superar la cota de los 11 euros por acción. Este jueves, antes de la apertura del mercado, Iberdrola anunció que lanzaba una oferta para adquirir el 18,4% de Avangrid, de la cual controla ya aproximadamente el 81,6% de su capital. En concreto, la eléctrica ofrece 34,25 dólares (31,44 euros) por acción, lo que supone supone una prima aproximada del 10% respecto al precio medio ponderado de los últimos 30 días y un desembolso total de 2.486 millones de dólares (unos 2.280 millones de euros). El objetivo de esta transacción es incrementar la exposición al negocio de redes en Estados Unidos "en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados como el de redes". A este respecto, los analistas de Goldman Sachs consideraron que la oferta es interesante, ya que simplifica la cartera de la energética gracias a la reducción de los accionistas minoritarios; y permite a Iberdrola obtener una mayor exposición a una región en crecimiento, gracias a las oportunidades de repotenciación eólica, y, sobre todo, el crecimiento potencial de dos dígitos en las redes eléctricas en los Estados Unidos. La firma de inversión acaba de subir el precio objetivo del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán a 13 euros por acción, lo que le da un potencial superior al 15% a la acción. En la misma línea, los analistas de RBC indicaron que la operación, más allá del compromiso de Iberdrola con Estados Unidos y las redes, también muestra el compromiso con el crecimiento orgánico en el país tras la decisión a principios de este año de renunciar a la fusión de Avangrid con PNM Resources. "Dijimos que Iberdrola tiene muchas oportunidades en Estados Unidos en redes y en la repotenciación de activos renovables. Todo parece positivo para Iberdrola con esta transacción, en nuestra opinión - el ND/Ebitda 2025E solo aumentaría marginalmente a un ND/Ebitda todavía cómodo de 3.3 veces. También se ve cerca de un crecimiento del beneficio por acción del 2%", afirmaron. NO ALTERARÁ EL PERFIL DE DEUDA NETA DEL GRUPO. Por su parte, Morgan Stanley subrayó que el tamaño de la transacción no alteraría materialmente el perfil de deuda neta de Iberdrola. "Si bien esperábamos un enfoque en la inversión orgánica en el Capital Markets Day del 21 de marzo -en el que la empresa actualizará su hoja de ruta-, dada la oportunidad establecida para la compañía, también destacamos que el éxito en la venta de activos da más flexibilidad para la asignación de capital", aseguró la entidad. Esta firma ha elevado su recomendación a sobreponderar, desde neutral, y establece el precio objetivo en los 13 euros, frente a los cerca de 11 euros que cotiza en la actualidad. Mientras, Sabadell estimó que la operación permitirá a Iberdrola ir más rápido en el desarrollo de inversiones. "Con esta operación el balance de Iberdrola podrá respaldar el ambicioso plan de crecimiento en Estados Unidos", aseveró. Igualmente, Bank of America, que recomienda comprar títulos de Iberdrola y fija un precio objetivo de 13,5 euros, apuntó que la transacción es parte de la estrategia de expansión de Iberdrola para crecer en mercado con alto rating crediticio y alto potencial en redes.