Al menos tres muertos en un ataque hutí frente a las costas de Yemen

Al menos tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas, tres de ellos en estado crítico, en el ataque perpetrado este miércoles por parte de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén, una medida que la insurgencia defiende como un gesto de apoyo a la población palestina y contra los ataques de Israel en la Franja de Gaza. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de este balance de víctimas horas después de que la Embajada de Reino Unido en Yemen anunciara que "dos marineros inocentes" habían fallecido debido a la "triste pero inevitable consecuencia de que los hutíes dispararan imprudentemente misiles contra el transporte marítimo internacional". El CENTCOM ha detallado que el ataque tuvo lugar a las 11.30 horas (hora local), cuando los hutíes han lanzado un misil balístico antibuque contra el granelero 'M/V True Confidence', de propiedad liberiana y con bandera de Barbados, mientras transitaba por el golfo de Adén. El misil impactó en el buque, provocando víctimas y "daños importantes" en la embarcación. "La tripulación abandonó el barco y los buques de guerra de la coalición respondieron y están evaluando la situación", según reza un comunicado del mando militar estadounidense. Asimismo, ha remarcado que este es el quinto misil balístico antibuque disparado por los hutíes en los últimos dos días. De ellos, dos han impactado en dos buques de transporte (el 'M/V MSC Sky II' y el 'M/V True Confidence') y uno ha sido derribado por el destructor estadounidense 'USS Carney'. EEUU HACE UN LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha lamentado que la muerte de civiles en el mar Rojo era, en parte, "inevitable" debido a que los hutíes han continuado con sus ataques "sin respeto por el bienestar de los civiles inocentes" que navegan por estas aguas. "Ahora, desafortunada y trágicamente, han matado a civiles inocentes. Así que Estados Unidos continuará haciendo a los hutíes responsables por sus ataques, que no solo han interrumpido el comercio internacional, sino que han interrumpido la libertad de navegación en las aguas internacionales", ha señalado Miller. Durante su habitual rueda de prensa, el portavoz de la diplomacia estadounidense ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se sume a las medidas adoptadas por Estados Unidos, que ha llevado ataques contra posiciones hutíes que han logrado mantenerlos a raya e incluso ha acabado con "muchos de ellos". "GOLPE CERTERO" Anteriormente, los rebeldes hutíes han informado de un ataque contra la embarcación estadounidense 'True Confidence' en el golfo de Adén. "El golpe fue certero y provocó un incendio", ha manifestado el portavoz de las operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, también en sus redes sociales. De acuerdo con Sari, los insurgentes han llevado a cabo su ataque después de que la tripulación del barco rechazara los mensajes de alerta enviados por las fuerzas navales yemeníes. Así las cosas, los rebeldes han aprovechado para reiterar su advertencia a las embarcaciones en la zona para que abandonen el mar Rojo. El presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes --el Gobierno interino establecido por los hutíes--, Mohamed Alí al Huti, ha dudado de la versión estadounidense sobre la "muerte accidental" en el buque atacado y ha aseverado que "Yemen no ataca intencionalmente a civiles". "Si la versión estadounidense sobre la muerte accidental de (tres) personas en el 'MV True Confidence, que se negó a avisar, es correcta, entonces creemos que Estados Unidos debe compensar a estas víctimas por un acto (intencional). También estamos dispuestos a ofrecerles una compensación por un acto (involuntario), similar a la que Estados Unidos e Israel impondrán a los civiles en Gaza", ha declarado. SANCIONES ESTADOUNIDENSES Este suceso se ha producido en la misma jornada en que las autoridades de Estados Unidos han impuesto sanciones a dos propietarios de buques por su papel en el transporte de mercancías en nombre de Said al Yamal, un facilitador financiero hutí con sede en Irán y respaldado por la Guardia Revolucionaria. "Los ingresos generados a través de la red de Al Yamal permiten a los milicianos hutí llevar a cabo sus actividades, incluidos los continuos ataques contra el comercio marítimo internacional en el mar Rojo y el golfo de Adén. Las consecuencias de estos ataques se dejan sentir mucho más allá de la región", ha dicho Miller. Los hutíes --respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015-- han lanzado varios ataques contra territorio israelí y contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han amenazado con atacar los buques estadounidenses y británicos que se encuentran en la zona en respuesta a los bombardeos de las últimas semanas contra Yemen, que, según Washington y Londres, buscan impedir las operaciones de los rebeldes y garantizar la libertad de navegación en la región.