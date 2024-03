VÍDEO: Los Reyes inauguran ARCOMadrid interesados por las técnicas, Latinoamérica y las mujeres

Los Reyes han vuelto a la Feria de ARCOMadrid para inaugurar una 43ª edición en la que han retomado el contacto con alguna de las galeristas más representativas de este evento como Helga de Alvear y en la que se han interesado en las técnicas empleadas en las obras, en Latinoamérica y en las mujeres. Flanqueados por autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el Secretario de Estado de Cultura, Jordí Martí, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, Felipe VI y Letizia han entrado tal y como estaba previsto a las 18.00 horas en el pabellón 9 de Ifema Madrid para iniciar una visita con más de una decena de paradas y que ha durado más de una hora y media. Una de las visitas más especiales y más tradicionales es la que realizan los monarcas a la veterana galerista Helga Müller Schätzel, de la galería Helga de Alvear, que ha señalado a los medios de comunicación que es la primera vez que el Rey Felipe VI le ha dado un beso y ha tildado a Letizia de "encanto". "Es una mujer muy normal", ha añadido. Helga Müller ha recordado que fue al mismo colegio en Alemania que Doña Sofía y que a Felipe VI lo conoce por las visitas oficiales que ha realizado en ARCO y porque inauguró el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, situado en Cáceres. Los Reyes se han parado en la Galería Espacio Mínimo, donde les ha recibido el director Luis Antonio Valverde, que ha señalado que han sido "muy majos" y le han dado el pésame por el fallecimiento de su pareja y codirector de la galería, Jose Martínez Calvo, fallecido en 2023. "Lo primero que han hecho al verme ha sido darme el pésame. Se lo he agradecido y han estado contentos de que siga con la galería", ha desvelado. A la entrada del stand se sitúa la pieza 'El gran viaje' de Bene Bergado, en homenaje a José Martínez Calvo, sobre la que el Rey Felipe VI se ha interesado en "tocarla". "Le he dicho que sí y que también la podía comprar si quería", ha comentado Valverde, que les ha comentado que "estaría muy bien" que adquiriesen una Colección de Arte Español. Además, Valverde le ha dicho al ministro Urtasun si puede sacar adelante la reforma del IVA. "Si no quieren sacarla adelante es porque no tienen voluntad", ha rematado ante los medios. Una de las primeras paradas que han realizado los monarcas han sido en la galería argentina 'Remota', donde les ha recibido el director de la misma Guido Yannitto y la artista Débora Roxan Ramos, que ha contado a Sus Majestades que su abuelo era de España y es su primera vez en este país. "Eso ha generado más empatía", ha comentado Yannitto, que ha asegurado que Felipe VI, a pesar de las prisas externas, les ha pedido que terminaran la explicación del stand, en el que está situado la pieza 'El diablo', del artista trans Marc Pérez. LOS REYES MUESTRAN INTERÉS POR LAS TÉCNICAS DE LAS ARTISTAS Durante el recorrido, los Reyes también han visitado la galería Instituto de la Visión de Colombia, enmarcado en la sección 'Nunca lo mismo'. La directora ejecutiva de la galeria, Omayra Lucía Alvarado Mora, ha asegurado que los monarcas han estado "muy interesados" en los trabajos expuestos, sobre los que han preguntado por las técnicas empleadas" y "por la relación latinoamericana y la feria". También los reyes se han interesado por la técnica empleada por Sonia Navarro Peralta, artista con obras en la galería T20, que trabaja con el collage cosido "haciendo referencia a las labores del hogar". "Hemos hablado sobre el trabajo de las mujeres. Se han interesado mucho porque yo siempre he trabajado teniendo en cuenta las labores del hogar y la imposibilidad de movimiento de las mujeres en el entorno rural", ha contado la artista. Para finalizar la jornada, los Reyes han hecho entrega de un libro homenaje a Juana de Aizpuru que, por primera vez, no ha estado presente en la cita. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/cultura/849886/1/reyes-inauguran-43-edicion-arco-2024 TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06