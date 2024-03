Trabajo expedienta a la RFEF y sanciona al Barça tras investigar a los clubes de la Liga F

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto acta de infracción a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha sancionado al Fútbol Club Barcelona y otros dos equipos de segunda división femenina por incumplimientos en materia de igualdad. Las sanciones han sido impuestas tras la investigación iniciada por el Ministerio después del caso de Jenni Hermoso y el beso de Luis Rubiales tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y se ha extendido a los 16 clubes de fútbol femenino de la Liga F. En el caso de la RFEF, Inspección de Trabajo ha abierto acta de infracción por el plan de igualdad y por no activar el protocolo de acoso. Además de al Barça, se ha sancionado RCD Espanyol de Barcelona y CD Europa, ambos de segunda división, según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo a Europa Press. En la investigación se comprobaron las obligaciones de estas empresas (RFEF y clubes) en lo referente a igualdad retributiva para verificar la existencia de un registro retributivo o discriminación salarial. Asimismo, se realizaron actuaciones en materia de acoso sexual y razón de sexo y se verificó si contaban con planes de Igualdad. En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Yolanda Díaz ha señalado al Barça entre los clubes sancionados frente al Real Madrid y Sevilla Fútbol Club. "Está sin culminar el expediente de la desigualdad retributiva en nueve entidades y ya percibimos que hay diferencias, pero vamos a culminar la tarea de la Inspección y, si es verdad que el Madrid y el Sevilla y otros son los que mejor cumplen, el Barça y otros son sancionados porque no tienen plan de igualdad, no tienen protocolo de acoso", ha argumentado Yolanda Díaz. La ministra ha calificado de "gravísimo" que se "envíe a las campeonas del mundo (las jugadoras de la Selección Española de Fútbol) sin un plan de igualdad y sin un plan de acoso en su puesto de trabajo". Respecto a las sanciones si se confirman los incumplimientos que investiga la Inspección de Trabajo, Díaz ha reconocido que las entidades incumplidoras podrían enfrentarse al "importe máximo de las multas", aunque ha reconocido también que "serían cantidades pequeñas al tratarse de un proceso documental" al no existir una relación laboral. Para Díaz lo más importante, no obstante, es enviar un "mensaje fuerte" de que las futbolistas "son unas heroínas", pero también "una lección democrática de que en el deporte tampoco puede haber machismo". La ministra ha aludido en este caso a la polémica desatada por el beso del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso. Usted se imagina que yo estoy con los comisarios europeos y hacen a una vicepresidenta lo mismo que el señor Rubiales, le parecería que es normal", se ha preguntado Díaz , que lo ha calificado de "disparate". "Se acabó", ha añadido Yolanda Díaz para lanzar a continuación un mensaje a los clubes de fútbol. "Han sido explorados 16 y la propia federación y cuando hablamos de igualdad hablamos de derechos fundamentales, por tanto, tienen que cumplir con las normativas; el acoso es una materia muy seria y no podemos tener a jugadoras desplazadas por el mundo sin los protocolos de actuación como los que tienen las empresas y, por supuesto, planes de igualdad", ha subrayado.