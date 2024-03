Shakira desata los rumores con su nueva canción. ¿Enamorada?: "Apareciste a sanar las heridas que dejó aquel"

No será hasta el próximo 22 de marzo cuando su nuevo y esperadísimo disco, 'Las mujeres ya no lloran', vea la luz pero mientras tanto Shakira ha regalado a sus fans un adelanto de su nueva canción, 'Nassau', desatando la locura porque todo apunta... ¡A que está de nuevo enamorada tras su polémica separación de Gerard Piqué en junio de 2022! Desde entonces, todas y cada una de sus canciones han sido 'autobiográficas' y en ellas -a modo de terapia- se ha sincerado sobre su dolor y su rabia tras su ruptura con el exfutbolista: 'Te felicito' con Rauw Alejandro, 'Monotonía' con Ozuna , 'TQG' con Karol G, 'Copa vacía' con Manuel Turizo, 'Acróstico' -la balada en la que canta con sus hijos Milan y Sasha- y sobre todo su 'Sessión 53' con Bizarrap han sido la mejor manera de canalizar sus sentimientos y contar cómo ha sido su evolución desde el fin de su historia de amor con el padre de sus pequeños, al que no ha dudado en lanzar diferentes dardos en sus últimos temas. Pero la rabia contra Piqué ha llegado a su fin. Demostrando que ha pasado página y está viviendo una nueva e ilusionante etapa de su vida la próxima canción de Shakira es todo lo contrario al desamor al que ha cantado desde su ruptura con el catalán. Y es que aunque todavía no hemos podido escucharla entera, el adelanto que ha publicado la colombiana de 'Nassau' en sus redes sociales ha desatado todos los rumores acerca de que vuelve a estar enamorada: "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer. Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado" podemos escuchar en su nueva propuesta, cuyo nombre es la capital de Bahamas. ¿Es allí donde ha decidido dar una nueva oportunidad al amor tras su mediática separación de Gerard? ¡Todo apunta a que sí! Sin embargo, todavía no sabemos a quién canta Shakira en esta canción ni quién es el afortunado que le ha 'curado' las heridas que le dejó 'aquel' (el exfutbolista). Desde su ruptura, la artista ha sido relacionada con nombres tan conocidos como Tom Cruise -aunque se rumorea que ella cortó el 'cortejo' rápidamente-, el piloto Lewis Hamilton -con el que tuvo varios encuentros y con el que se la vio de lo más cómplice- o la estrella de la NBA Jimmy Butler. El último en sumarse a esta lista ha sido el exjugador de fútbol americano Julian Edelman, con el que no dudó en posar con su mejor sonrisa durante la fiesta de su 47 cumpleaños en Miami a principios de febrero. ¿Será él el protagonista de 'Nassau'? Tendremos que esperar hasta el 22 de marzo, lanzamiento de 'Las mujeres no lloran' para ver si Shakira desvela quién es el hombre que le ha hecho recuperar la ilusión en el amor tras su ruptura con Piqué.