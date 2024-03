Sánchez confía en que las elecciones en Venezuela se celebren "con las garantías democráticas" que necesitan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado en que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela cuenten "con las garantías democráticas que merecen los venezolanos". En rueda de prensa en Brasilia junto al presidente brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, Sánchez ha recordado que España ha venido defendiendo "la necesidad de que se celebren elecciones" en este país y por tanto "celebramos que se hayan convocado". "Lo que queremos y esperamos, y para eso va a contribuir España es que se celebren con las garantías democráticas que merece y necesita el pueblo venezolano", ha añadido, tras ser preguntado sobre si cree precisamente que se dan las condiciones para que esto ocurra. Por su parte, Lula se ha mostrado "muy feliz" de que las presidenciales ya tengan fecha y ha defendido que "no podemos empezar a poner en tela de juicio las elecciones antes de que se realicen". En este sentido, ha apostado por esperar a que se celebren para "ver si son democráticas o no". Hay que garantizar la "presunción de inocencia", ha sostenido. Asimismo, ha indicado que en su reciente encuentro con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, este le aseguró que iba a "convocar a observadores de todas partes del mundo que quieran observar" la celebración de los comicios. "La comunidad internacional seguramente tiene interés en participar y observar lo que van a ser las elecciones más democráticas de Venezuela", ha añadido. "Ojalá así sea, porque Venezuela lo necesita, Maduro lo necesita y la humanidad lo necesita", ha subrayado. Por otra parte, en aparente alusión a la candidata opositora María Corina Machado, que está inhabilitada para concurrir por la Justicia y que fue elegida tras imponerse de forma abrumadora en las primarias, Lula ha recordado que tampoco él pudo presentarse a las elecciones de 2018 en Brasil y "en lugar de quedarme a llorar indiqué a otro candidato". Igualmente, ha puesto en valor la necesidad de que quienes pierden unas elecciones acepten el resultado, como hizo él las tres veces antes de alzarse con la Presidencia, criticando así a su predecesor, Jair Bolsonaro. "Espero que las personas que disputen las elecciones no tengan el hábito del expresidente de este país" de negar todo el proceso y la respetabilidad de las autoridades electorales, porque "eso es una ofensa dirigida a los electores que no votaron por él".