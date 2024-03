Rachel Valdés reaparece de nuevo y evita hablar de Alejandro Sanz y Mónica Cruz

La última vez que vimos a Rachel Valdés fue el pasado mes de enero cuando fue elegida por la revista Forbes como una de las mujeres latinas más influyentes de España. Allí, daba la cara tras su ruptura sentimental con Alejandro Sanz y aseguraba estar "muy bien". La artista atendía a todos los medios de comunicación para asegurar que "yo estoy muy bien y a mí todo lo que sea la paz me encanta" aunque recalcaba que antes, cuando mantenía una relación sentimental con Alejandro, también sentía esa paz: "Siempre la he tenido y la continúo teniendo". Hoy, Rachel se ha dejado ver pro ARCOmadrid 2024 y nos ha comentado que aunque "esta vez no estoy exponiendo acá" quiere impregnarse de todas las obras de arte porque, sin duda, es su profesión. De hecho, minutos más tarde hemos podido verla disfrutando de todas las que estaban expuestas. En cuanto a cómo se encuentra, la artista nos ha confesado que "todo está muy bien" y cuando le preguntábamos por el cantante y su posible relación con Mónica Cruz dejaba claro que "no tengo nada qué decir", pero recalcaba que "yo estoy muy bien, os lo agradezco de verdad". No cabe duda de que la ruptura entre Rachel y Alejandro fue algo consensuado y amistoso, ya que a priori parece que siguen teniendo una buena relación que han sabido mantener a pesar de cortar su historia de amor el pasado verano.