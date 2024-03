Nueva especie fósil de lagarto marino con dientes de daga

Paleontólogos han descubierto una nueva y extraña especie de lagarto marino con dientes en forma de daga que vivió cerca del final de la era de los dinosaurios. Sus hallazgos, publicados en Cretaceous Research, muestran un ecosistema oceánico dramáticamente diferente al que vemos hoy, con numerosos depredadores gigantes que comen presas grandes, a diferencia de los ecosistemas modernos donde dominan unos pocos depredadores superiores, como los grandes tiburones blancos, las orcas y las focas leopardo. Khinjaria acuta era miembro de la familia Mosasauridae o mosasaurios. Los mosasaurios no eran dinosaurios, sino lagartos marinos gigantes, parientes de los actuales dragones de Komodo y anacondas, que gobernaron los océanos hace 66 millones de años, durante la era del Tiranosaurio y el Triceratops. Khinjaria tenía mandíbulas poderosas y dientes largos en forma de dagas para atrapar a sus presas, dándole una apariencia de pesadilla. Formaba parte de una fauna de depredadores extraordinariamente diversa que habitaba el océano Atlántico frente a las costas de Marruecos, justo antes de que los dinosaurios se extinguieran. El estudio se basa en un cráneo y partes del esqueleto recolectados en una mina de fosfato al sureste de Casablanca. En el estudio participaron investigadores de la Universidad de Bath, el Museo de Historia Natural de Marrakech, el Museo Nacional de Historia Natural (NMNH) en París, la Universidad Metodista del Sur en Texas y la Universidad del País Vasco. "Lo que es notable aquí es la gran diversidad de los principales depredadores", dijo en un comunicado el Dr. Nick Longrich del Departamento de Ciencias de la Vida y el Centro Milner para la Evolución de la Universidad de Bath, quien dirigió el estudio. "Tenemos múltiples especies que crecen más que un gran tiburón blanco y son depredadores superiores, pero todos tienen dientes diferentes, lo que sugiere que cazan de diferentes maneras". "Algunos mosasaurios tenían dientes para perforar a sus presas, otros para cortar, desgarrar o aplastar. Ahora tenemos a Khinjaria, con una cara corta llena de enormes dientes en forma de daga. Esta es una de las faunas marinas más diversas que se hayan visto en cualquier lugar, en cualquier lugar. momento de la historia, y existió justo antes de que los reptiles marinos y los dinosaurios se extinguieran". Los diversos reptiles marinos de Marruecos vivieron justo antes de que un asteroide impactara la península de Yucatán en México. El polvo y las partículas finas se dispararon hacia la atmósfera superior y bloquearon el sol durante meses, provocando oscuridad y enfriamiento, lo que llevó a la extinción a la mayoría de las especies del planeta. Los dinosaurios fueron aniquilados en la tierra y un puñado de especies supervivientes de mamíferos, aves y lagartos se diversificaron para ocupar su lugar. Mientras tanto, lo mismo sucedió en los océanos. Los mosasaurios, los plesiosaurios y las tortugas marinas gigantes desaparecieron, junto con familias enteras de peces. Esto abrió el camino a las ballenas y focas, y aparecieron peces como el pez espada y el atún. Sin embargo, el ecosistema que evolucionó tras el impacto fue diferente. "Parece haber habido un cambio enorme en la estructura del ecosistema en los últimos 66 millones de años", dijo Longrich. "Esta increíble diversidad de depredadores superiores en el Cretácico Superior es inusual y no la vemos en las comunidades marinas modernas". Las cadenas alimentarias marinas modernas tienen sólo unos pocos grandes depredadores, animales como orcas, tiburones blancos y focas leopardo. El Cretácico tuvo una gran cantidad de depredadores superiores. El Dr. Longrich dijo: "No se trata sólo de que nos estamos deshaciendo de los viejos actores y adaptando a los nuevos a los mismos papeles. La historia ha cambiado dramáticamente". "Los ecosistemas modernos tienen depredadores como ballenas barbadas y delfines que comen presas pequeñas, y no muchas cosas que comen presas grandes. El Cretácico tiene una gran cantidad de especies de reptiles marinos que capturan presas grandes. Si hay algo en los reptiles marinos que causó que el ecosistema fuera diferente, o la presa, o tal vez el medio ambiente, no lo sabemos. Pero este era un momento increíblemente peligroso para ser un pez, una tortuga marina o incluso un reptil marino".