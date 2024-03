Maribel López inaugura la 43ª edición de ARCO: "Las galerías han pensado sus stands de manera respetuosa con artistas"

La directora de la feria de arte ARCOMadrid, Maribel López, ha inaugurado este miércoles la 43ª edición de la cita y ha asegurado que las expectativas se han "cumplido" y que las galerías han pensado los stands "de una manera muy sofisticada, compleja y con muchísimo respeto hacia cada uno de los artistas". Así lo ha indicado ante los medios de comunicación en la nueva sala Guest Lounge, antes conocida como Sala VIP, donde ha afirmado que no podía "fingir" su emoción porque "el trabajo ha dado sus frutos" y ha destacado que los perfiles curatoriales en esta edición "están muy bien desarrollados". La directora ha detallado que esta edición tiene al Caribe como tema central con el tema de investigación de 2024 'La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico', comisariada por Carla Acevedo-Yates y Sara Hermann Morera. Alrededor de esta sección convergen dos más: 'Opening. Nuevas galerías', con quince galerías, y 'Nunca lo Mismo. Arte latinoamericano', con otras doce galerías. Por su parte, Carla Acevedo-Yates ha explicado que el tema central de ARCO reúne 19 galerías y 23 artistas de la región del Caribe y ha aclarado que "entendiendo que el Caribe no es uno solo, pero que hay múltiples Caribes" "El caribe que nos interesa a nosotros no es el Caribe territorial, físico y geográfico, sino que es un Caribe expandido, que se trata de alejar de todas estas nociones de fragmentación y de lo insular para realmente hablar sobre todos los temas de migraciones, ya sea forzosas o voluntarias", ha relatado. En relación con las otras dos secciones, Maribel López, ha comentado ha destacado la "rotación y evolución" que hay en torno a 'Opening. Nuevas galerías' y en el caso de 'Nunca lo mismo. Arte latinoamericano' ha ensalzado la figura de los comisarios Manuela Moscoso José Esparza, que se han unido al proyecto este año. "Esta nueva presencia es la que introduce nuevas voces. Por eso, nos interesa trabajar en esa rotación", ha apostillado.