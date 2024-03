Maduro celebra el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela: "Decimos amén"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha celebrado este martes el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 28 de julio, día del nacimiento de Hugo Chávez. "Palabra sagrada, habló el Poder Electoral... nos ha convocado para el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales. Sigamos adelante por amor a Venezuela, a la Revolución Bolivariana y al amor de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez. ¡Vamos a la batalla y vamos a ganar!", ha declarado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. El jefe de Estado venezolano, que ha realizado estas declaraciones coincidiendo además con el aniversario de la muerte del líder de la Revolución Bolivariana, ha destacado que el proceso se ha realizado en el marco del respeto al proceso de negociaciones "desde Noruega, México, Barbados y que se ampliaron en el acuerdo de Caracas". Maduro ha destacado que Venezuela es una nación castigada por las sanciones y una guerra económica "no ha dejado de hacer ninguna elección de las que ha tocado", indicando que "en medio de la peor guarimba", en 2017 celebraron tres elecciones constituyentes, gobernaciones y alcaldías, según reza un comunicado de la Presidencia venezolana. "Ellos tenían una cháchara de que íbamos a hacer una maniobra, que íbamos a provocar no sé qué conflicto mundial y que íbamos a suspender las elecciones. No nos conocen (los) oligarcas, bandidos del ultraderecha, criminales que han pedido las sanciones, el CNE ha hablado y nosotros decimos con el anuncio: Amén. Vamos a elecciones presidenciales", ha remarcado. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), formación oficialista, ha "felicitado el pronunciamiento" del CNE como "expresión de unidad del pueblo, en estricto apego a los principios democráticos, el pluralismo político y los valores de la libertad, la independencia y la soberanía y la autodeterminación nacional". "Desde nuestra organización política reiteramos nuestra firme disposición en cumplir las normas que el ente electoral emane de cara a este importantísimo evento y a seguir impulsando el diálogo como herramienta política para dirimir las controversias en paz y democracia", ha señalado. OPOSICIÓN: "SERENIDAD Y FIRMEZA" La candidata unitaria de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha pedido ante sus simpatizantes "serenidad y firmeza" a la población después del anuncio del CNE sobre la fecha de las elecciones, si bien no ha proporcionado un cronograma detallado sobre los comicios. "El régimen hoy pretende dar una patada, pretende una vez más desconocer lo que tienen que hacer, lo que no les queda más remedio que aceptar. Y es que aquí va a haber elecciones limpias y libres en Venezuela", ha declarado durante un discurso en Pueblo Llano, en el estado de Mérida, durante su gira por la región. Machado ha sostenido que las autoridades "en su cobardía y debilidad pretenden borrar de un palazo lo que pasó, que es el deber constitucional de elecciones presidenciales este año, (aspecto) que el mundo entero está exigiendo", según declaraciones recogidas por el portal de noticias Efecto Cocuyo. Las elecciones presidenciales de Venezuela están marcadas por la inhabilitación por un periodo de 15 años que el Tribunal Supremo de Justicia impuso a la candidata unitaria de la oposición, junto a otros destacados opositores, como Henrique Capriles. La Justicia venezolana sentenció a Machado por "haber sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó" y que propició el "bloqueo criminal" a Venezuela, así como "el despojo descarado de las empresa sy riquezas del pueblo".